Star Wars Episode l: Racer se trouve une nouvelle date de sortie sur Nintendo Switch

Dans la série des F-Zero like, on a bien évidemment Wipeout ou sur Wii U et Nintendo Switch, l’indé Fast RMX ou encore RaceDieRun. Mais fin 90/début 2000, c’est une autre licence qui fait parler d’elle, je parle bien sûr de Star Wars. La prélogie est là et le premier opus marque les esprits pour ses fantastiques courses de pod ! En toute logique, un opus vidéoludique devait sortir dessus et si l’on pouvait être en droit de craindre un jeu fainéant et remplissant juste les cases, comme ce fut le cas sur certains jeux de la licence : ici on a droit à un vrai bon jeu digne de sa catégorie.

Peut-être un peu moins profond que son homologue sur Nintendo 64 : F-Zero X ; l’opus de la licence Star Wars donnera lieu à des parties suffisamment endiablées pour faire naître un petit frère, Star Wars Racer Revenge. Loin d’être un mauvais jeu, il fut néanmoins longtemps (et encore aujourd’hui) considéré comme un mal-aimé. La faute à une trop faible évolution, saccadé, trop court et trop peu différent. Il sera cependant édité en boite par Limited Run Games pour son port PS4 (jeu originellement sorti sur PS2).

Si ici Star Wars Épisode I: Racer sur Nintendo Switch n’aura droit qu’à une version numérique, on est néanmoins heureux suite à son récent report d’apprendre la nouvelle date officielle de sortie sur la console hybride : le 23 juin ! Oui, c’est tout proche, et on a vraiment hâte de pouvoir y rejouer partout !

ATTN Star Wars Episode l: Racer Fans!!!

We are slated to release on both Nintendo Switch and PS4 on June 23rd.

Thank you for your continued support, .gifs, and kind comments as we’ve worked on this release.

🏁We’ll see you on the racetracks.🏁 pic.twitter.com/9hRgvzqvpZ — Aspyr (@AspyrMedia) June 16, 2020

Quant aux caractéristiques techniques de la bête, parce qu’il faut bien parler chiffres : (aucune information n’a été confirmée, bien que certains jeux comme Age of Empires ont droit à des ajouts de nations, ici, il est fort à parier que tel les versions PC de Star Wars Episode I : Racer sur PC, il n’y aura pas d’ajout!)

25 Personnages : Le jeu d’origine comptait 6 personnages jouables, 17 déblocables et 2 à activer via des codes : combinaisons lors de chaque allumage du jeu, portant le tout à 25.

8 Planètes / Mondes :Le jeu est composé de huit planètes : Tatooine, Ando Prime, Baroonda, Mon Gazza, Malastare, Oovo 4, Ord Ibanna et Aquilaris

25 Circuits : Celles-ci sont réparties en différents circuits, 21 en coupe et 4 en entraînement.

3 Coupes : Les courses classées sont quand à elles réparties en trois coupes nommés comme suit : Amateur, Semi-Pro et Galactique.

Les personnages jouables (y compris ceux à débloquer) dans le jeu d’origine, spoiler alert ! ;p

