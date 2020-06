Remothered: Broken Porcelain, viendra hanter vos rêves dès le 25 août sur Nintendo Switch

Le nouveau trailer dévoilé aujourd’hui révèle des extraits effrayants du thriller culte conçu par Chris Darril

Walnut Creek, Californie – 15 juin 2020 – L’éditeur indépendant Modus Games annonce que le très attendu thriller d’horreur, Remothered: Broken Porcelain, sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC le 25 août au prix de 29.99€ . En plus de cela, Modus Games dévoile un tout nouveau trailer offrant un avant-goût de quelques scènes terrifiantes.

Imaginé et conçu par Darril Arts et développé par Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain fait suite à Remothered: Tormented Fathers, qui avait été acclamé par la critique. Le nouvel opus délivre une histoire encore plus torturée et palpitante que son prédécesseur et présente beaucoup d’améliorations, incluant un nouveau gameplay et des éléments narratifs qui plongeront les joueurs dans une expérience incroyablement immersive et terrifiante.

Reprenant l’histoire de Rosemary Reed et de sa quête vers la vérité à propos de Celeste, le jeu introduit aussi une nouvelle protagoniste, Jennifer qui n’est armée que de son intelligence et de ses propres ressources pour échapper aux horreurs qui l’attendent dans l’Ashmann Inn. Le nouveau trailer révèle également les secrets majeurs auxquels les joueurs devront faire face dans leur quête pour survivre envers et contre tout et présente un gameplay intense lors des phases furtives, des personnages captivants et de nombreuses mécaniques de survie.