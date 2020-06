7 jeux EA bientôt sur Nintendo Switch

EA a annoncé avoir sept titres en réserve pour la console de Nintendo.

Voici un petit récap des annonces dédiées à notre console préférée :

Burnout Paradise Remastered disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Commencez le jeu en bénéficiant de huit packs de contenu téléchargeable, collectionnez plus de 150 véhicules et participez à 120 épreuves uniques, et vivez l’expérience Burnout Paradise Remastered absolue entre amis dans un mode multijoueur enrichi à l’octane. Semez la pagaille en plein centre-ville, conduisez à fond sur les petites routes de montagne et offrez-vous des points de vue spectaculaires sur le littoral en multipliant les sauts incroyables sur Big Surf Island. Ravis de vous revoir à Paradise City !

On vous remet la petite vidéo pour la forme au cas où vous auriez loupé l’info :

Apex Legends et FIFA 21 Legacy Edition Switch annoncés pour cet automne.

Apex Legends sera donc disponible sur Switch et cette version prendra en charge le jeu multi-plateforme. Ce qui est un gros plus pour le jeu qui permet à de nouveaux joueurs de rejoindre la communauté actuelle de celui-ci.

Concernant FIFA 21 Legacy, le jeu de foot ultra connu sortira le 9 octobre 2020 sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version proposera des améliorations tels que des temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes que jamais… mais seulement sur PlayStation 5 et Xbox Series X ? Ce n’est pas très clair ! Attendons d’en savoir plus avant de critiquer une version qui n’est pas encore sortie sur Switch.

Lost in Random prévu pour 2021 !

Un jeu d’action-aventure du studio Zoink bénéficiera d’une sortie sur Nintendo Switch. Ce jeu vous propose d’entrer dans un univers de type conte de fée gothique vous incarnez la jeune Even et son compagnon Dicey, un dé vivant, et partez pour une aventure inoubliable pour vaincre la terrible malédiction de Random.

Pour l’instant nous n’avons pas d’information sur les 3 autres titres susceptibles de sortir sur Nintendo Switch. L’équipe de Nintendo-Town restera à l’affut pour vous en dire plus dès que possible.