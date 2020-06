The Great Perhaps arrive sur Nintendo Switch cet été !

Sortie initialement sur PC l’année dernière, The Great Perhaps vous invite à vivre une histoire lourde et triste entre future et passé. The Great Perhaps est un puzzle game qui mêle jeu d’aventure et de plateforme dans un univers post-apocalyptique aux graphismes soignés et à la bande-son travaillée. Le jeu sera disponible sur l’eShop dès le 10 juillet pour 9€99.

The Great Perhaps raconte l’histoire d’un astronaute qui découvre qu’un cataclysme a dévasté la Terre. Il trouve parmi les décombres une mystérieuse lanterne qui lui permet d’entrevoir le passé et de voyager dans le temps. Faites un voyage mélancolique, constamment entre un temps de désolation et son passé plein de vie. Le héros doit faire face aux dangers d’un présent post-apocalyptique tout en relevant les défis du passé. Accompagnez-le dans son périple, découvrez les origines de cette catastrophe et sauvez la planète ! Fonctionnalités principales : Des énigmes et mini-jeux complexes sur le thème du voyage dans le temps

Un univers post-apocalyptique captivant inspiré de l’esthétique soviétique

Une narration inédite alliant à la perfection le passé et le présent

Des personnages marquants aux récits touchants

Une bande-son interactive accompagnant chaque époque

Des graphismes 2D empreints de nostalgie et dessinés à la main