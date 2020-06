Burnout Paradise Remastered : vidéo comparative Nintendo Switch vs PC

Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch est à peine sorti qu’on a déjà droit à une vidéo comparative entre une version du jeu sur PC et une autre sur Nintendo Switch. Avant de commencer à regarder, il sera intéressant de noter un point d’importance, on ne connaît pas la configuration du PC servant au test (alors que c’est généralement de mise) ni même les paramétrages du jeu sur la configuration en question. De plus, on ne sait pas s’il s’agit d’une version Nintendo Switch dockée ou nomade. Un manque d’informations induisant une comparaison qu’on ne peut pas vraiment juger.

On remarquera néanmoins dès le début de la vidéo des différences minimes, par exemple à 0:12 la plaque d’immatriculation est bien plus nette sur l’image de gauche tandis que dès 0:20, il s’agit de l’inverse, le panneau surplombant la route est bien plus lisible sur l’écran de gauche. Cette tendance se confirme finalement tout le long de la vidéo, d’un côté, on a un meilleur soin du détail de près sur la console hybride tandis que de loin, c’est la version PC qui l’emporte.

Au crédit de la version Switch, on note surtout la présence des reflets et des ombres, mais aussi des effets de destruction. De plus, la vidéo comparative nous apporte une estimation de la vitesse des véhicules, similaire sur les deux versions.

Notez d’ailleurs que le jeu n’est pas exempt de freezes, nous vous l’avons streamé le jour de la sortie et vous pouvez voir sur la rediffusion à 00:58:00 un joli crash du jeu. (Vous pourrez retrouver la rediffusion sur notre chaîne YouTube dès que la vidéo ne sera plus disponible sur Twitch!)