L’exclusivité Nintendo Switch Jump Rope Challenge atteint des records

Dans la gamme des jeux de fitness sur la Nintendo Switch, on avait déjà eu Fitness Boxing et Ring Fit Adventure, et l’on pourrait être en droit d’attendre un Punch-Out !! (Le dernier opus sur Wii était jouable avec la Wii Walance Woard) et un peu plus de licences officielles de la firme accompagnant les différents concepts santé. La société nippone a cependant continué dans la catégorie « nouvelle ip ».

Ainsi est sorti en début de semaine « Jump Rope Challenge » téléchargeable gratuitement sur l’eShop jusqu’à fin septembre ! Dès le 19 juin, soit le quatrième jour de commercialisation (gratuite) du titre, Nintendo of Europe se félicitait de plus de 200 000 000 de sauts à la “corde” sur son tout nouveau jeu.

Bien sûr, on pourrait relativiser le challenge que représentent ces chiffres, force est de calculer simplement : si chaque personne ayant acquis le titre a réellement sauté le quota de base de 100 sauts chaque jour (certains auront sauté plus, d’autres ne l’auront que téléchargé ou ne l’auront utilisé qu’une fois), on atteint le chiffre de 500,000 utilisateurs. Ce n’est qu’une estimation sur des suppositions, mais si tel est le cas, c’est en effet un très joli score, supérieur à Fitness Boxing que beaucoup d’éditeurs aimeraient avoir pour un jeu si « simple » visuellement et techniquement parlant.

Et vous, vous en êtes à combien de sauts ?

In just three days, more than 200 million jumps in #JumpRopeChallenge have been made by players around the world! Thanks to all for playing and getting active!

Not got to it yet? Download it for free here: https://t.co/glvfuZwryq pic.twitter.com/8zZgQj9Qc1

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 19, 2020