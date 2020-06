Le Visual Novel Tomoyo After It’s a Wonderful Life CS Edition annoncé et daté sur Switch

Dans la catégorie portage du genre Visual Novel, Prototype n’en a pas fini et revient avec l’annonce de Tomoyo After – It’s a Wonderful Life CS Edition pour la Nintendo Switch avec disponibilité des sous titre anglais. Il s’agit d’une suite alternative du célébrissime Clannad, un Visual Novel japonais disponible depuis plus de 15 ans et sorti également sur Switch l’année dernière. Tomoyo After est une suite à Clannad mais alternative dans le sens où elle abordera la route “Tomoyo” une des héroïnes de Clannad. Nous vivrons donc la suite du quotidien d’Okazaki Tomoya dans l’hypothèse que le développement de ses liens l’ait amené à se rapproché de Tomoyo. La CS Edition est une “Consumer Software” parue sur diverses plate-formes, une version du jeu sans les scène érotique initiale sur PC si l’on puit résumer la chose ainsi. Tomoyo After – It’s a Wonderful Life CS Edition est prévu sur Switch pour le 10 Septembre 2020.