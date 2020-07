Aujourd’hui le jeu Infini est gratuit sur Nintendo Switch si…

Infini est un nouveau plateforme/puzzle game qui sort aujourd’hui sur Nintendo Switch !

Il vous propose une aventure psychédélique composée de puzzles, où vous traversez des divers mondes et de plus de 100 niveaux.

Édité par Nakana.io, le jeu sort aujourd’hui pour à 10 € au lieu de 12 et si vous possédez déjà l’un des jeux suivants, vous pourrez le télécharger gratuitement :

Remarque si vous achetez l’un de ces trois jeux aujourd’hui, vous pourrez télécharger Infini gratuitement. Une réduction de 100% sera alors appliquée lorsque vous l’ajouterez à votre panier.

L’offre n’est disponible qu’aujourd’hui, dépêchez-vous d’en profiter !

Surprise 🎉🥳 #Infini is now out & FREE if you have Lydia, EQQO or Soul Searching on #NintendoSwitch

ONLY UNTIL July 04 23:59:59 PT (American eShop) / CET (Europe/Oceania). Go to eShop (use the same region), proceed to purchase Infini, see the -100% deal https://t.co/ceaNRpgWOl pic.twitter.com/2mS7990wc8

