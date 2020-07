Bakugan Champions of Vestroia annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch

Si le TreeHouse, ce mini format de Direct par Nintendo, était l’occasion de découvrir plus de Gameplay de Mario Paper: The Origami King, il était aussi celle de faire connaissance avec une exclusivité pour la Nintendo Switch, un jeu édité par la Warner bros et Spin Master, l’un désireux de promouvoir la nouvelle série animée d’une série « culte » et l’autre désireux de promouvoir la nouvelle gamme de jouets en lien avec celle-ci. Bakugan Armored Alliance est sorti mi-février 2020 au Canada, puis aux USA et au Japon. Trois principaux secteurs d’activité de la licence bakugan qui avait pourtant connu un regain d’activité dans les cours de récré des écoles primaire peu avant Noël 2019 via une impressionnante campagne en France. Il n’est donc pas étonnant que seuls Nintendo of America et Nintendo of Canada aient Twitter la Nintendo TreeHouse : Entre un public visé très peu Européen et principalement très jeune, il s’agissait surtout de toucher les investisseurs en montrant une IP exclusive à la Nintendo Switch d’une IP fonctionnant bien dans certains pays dont le marché du JV est plus important qu’en Europe et surtout en France.

Malgré tout, nombreux furent les déçus sur les réseaux sociaux, que ce soit chez nous ou dans les pays en question. On ne remettra pas en cause les choix de communication de Nintendo, la Warner ou WayForward, ici à l’édition. Ce qui pourrait tout de même nous rassurer quant aux possibles qualités futures du prochain jeu Bakugan Champions of Vestroia. En effet, WayForward connu pour la série Shantae mais aussi de nombreux jeux toujours très réussis peux s’enorgueillir de réussites critiques et commerciales ainsi que de ce probable gros contra t avec la Warner et Spin Master : peut-être pour pouvoir financer la très attendue série animée sur la saga Shantae et qui sais, peut-être ce contrat permettra-t-il à WayForward de se payer les services de leurs amis de chez Trigger inc., le populaire studio d’animation de Kill la Kill.

Pour Bakugan Champions of Vestroia, il s’agira d’un action RPG en monde ouvert au système de combat original, consistant à « capturer et améliorer vos créatures », vous devrez alors ramasser de l’énergie en combat pour booster vos créatures et leur permettre d’attaquer. On se rapproche terriblement d’un Pokémon Like avec des arènes plus interactives que dans l’IP de Nintendo et GamesFreak. Le « pokédex » quant à lui comporteras bien moins de 100 créatures, alentours des 80. Les monstres se classeront en faction pour symboliser leurs aptitudes de base et le jeu sera multijoueur sur deux consoles et deux jeux. De quoi affronter ses amis dans les cours d’école acceptant encore des consoles de jeu vidéo ! Pour l’instant cependant, force est de constater que le jeu est très aliasé et vide. La date de sortie du 3 novembre 2020 (enfin le 4 chez nous) semble donc quelque peu discutable pour obtenir des améliorations graphique et de contenu…

Il faut d’ailleurs savoir que Bakugan est une série de la société Spin Master… que Reggie Fils-Aimé a rejoint en tant que directeur en mai dernier.