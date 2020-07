Rocket League devient gratuit cet été

SAN DIEGO – 21 juillet 2020 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, a annoncé que Rocket League allait devenir free to play plus tard cet été ! La mise à jour du jeu gratuit sera la plus importante à ce jour et inclura des changements majeurs aux systèmes de tournois et de challenge. Une progression cross-platform pour l’inventaire des objets des joueurs, la progression du Rocket Pass et le classement compétitif seront également ajoutés en se connectant à un compte Epic Games.

Rocket League fera également ses débuts sur l’Epic Games Store lorsqu’il deviendra gratuit. Il sera identique à la version sur les autres plateformes et proposera un jeu cross-platform sur toutes les plateformes Rocket League.

Une fois que Rocket League sera free to play, ceux qui possèdent déjà le jeu sur n’importe quelle plate-forme (y compris Steam) pourront y jouer avec une prise en charge complète des futures mises à jour et fonctionnalités. Cependant, la version Steam ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux joueurs.

Ceux ayant joué à Rocket League en ligne avant de jouer gratuitement seront récompensés par l’attribution du statut Legacy, qui comprend :

Tous les DLC de la marque Rocket League sortis avant d’être gratuits

Titre “Est. 20XX” qui affiche l’année à laquelle le joueur a commencé à jouer à Rocket League

Plus de 200 objets communs améliorés en qualité “Legacy”

Boost cosmos doré

Roues Dieci-Oro

Bannière de joueur chasseresse

De plus, les joueurs qui ont joué à Rocket League avant l’annonce d’aujourd’hui recevront un élément supplémentaire, le Faded Cosmos Boost. Ces objets seront attribués aux comptes des joueurs lorsque le jeu sera gratuit.