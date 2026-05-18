Friedemann, développeur solo qui a déjà produit Summerhouse, décide cette fois-ci de partir dans une direction radicalement différente. Finies les petites maisons colorées et zen et bonjour à une machine à sous. Roguelite à l’intention directe, nous rendre accro à faire tourner ces rouleaux. Alors préparez votre plus belle patte de lapin, c’est parti pour Slots & Daggers.

Slots & Daggers ne s’embête pas avec une histoire. En dehors d’une petite phrase entre chaque niveau, le jeu se contente surtout de se baser sur son concept. Une machine à sous. Au départ vous avez 3 rouleaux, classiques, avec des symboles de base : épée, bouclier et une pièce. Le jeu tourne donc autour de 4 ressources. La première vos points de vie, la seconde votre amure, ensuite vos dégâts qui seront de 3 types et pour finir votre argent.

Les pièces vont être cruciales car elles permettent de pouvoir augmenter vos symboles, en acheter des nouveaux, ou bien obtenir des boosters qui sont des éléments d’amélioration – soit actifs (contre de l’argent la plupart du temps) soit passifs – pour augmenter vos stats comme les PV.

Vous et vos adversaires allez alors vous infliger des dégâts chacun votre tour ; vous tournez vos rouleaux, vous attaquez l’ennemi. Il y a donc 3 types de dégâts, les adversaires en auront que 2 : magique et physique. La magie passe à travers votre armure et attaque directement vos PV. Vous avez cependant la possibilité d’avoir un type de dégât supplémentaire et pas des moindres : le poison !

Et c’est là qu’on touche un peu à la faiblesse de Slots & Daggers, son contenu et son équilibrage. Rapidement on trouve des builds qui sont sacrément puissants. Mais surtout il n’y a pas beaucoup d’objets dans le jeu. En avançant de niveau en niveau on débloque de nouveaux objets ; en tout et pour tout il y en a 28 dans tout le jeu, c’est faible, très faible.

Rapidement on se rend compte que si on focus le poison, on avance très vite dans les premiers niveaux. Le poison passe à travers l’armure, est constant, il diminue un peu à chaque tour mais ne disparait pas tout de suite, et en plus notre arme inflige des dégâts physiques avant d’empoisonner. Au départ nous avons que la petite dague qui permet de le faire, mais par la suite on débloque une épée qui inflige de gros dégâts physiques en plus.

Le jeu permet aussi d’avoir des attaques qui ont des « Tests d’habilité ». Ces test vont vous demander d’appuyer au bon moment sur une animation pour infliger des dégâts énormes et potentiellement critiques sans avoir besoin d’aligner 3 fois le même symbole.

Mais là aussi sous couvert d’une bonne idée, on perd beaucoup de temps à faire ces animations, pour potentiellement un gain assez faible. Plus on avance dans le jeu, et à chaque partie, on obtient des pièces que l’on pourra dépenser dans la partie roguelite, qui nous permettent d’avoir des bonus non négligeables, comme par exemple un 4ème et un 5ème rouleau ! Ce qui change vraiment tout le jeu.

Visuellement le jeu est plutôt agréable, sans être extraordinaire pour un petit jeu indé, c’est efficace. L’ambiance sonore et musicale est aussi très bonne et, vu qu’on a terminé le jeu en 4 h environ, on n’a pas vraiment eu le temps d’être lassé. Une fois tous les niveaux finis, vous aurez alors accès à un mode Arène, qui consiste à survivre le plus longtemps possible et à obtenir le plus gros score pour comparer avec nos copains.