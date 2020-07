Chez Type-Moon studio BB, le développement de Fate/Extra Record débute avec un premier trailer!

La série Fate est plutôt connu via le domaine du manga et de l’animation, pourtant il s’agit à la base d’une série de jeu dans le genre du Visual Novel. Une série avec une histoire de guerre pour le Saint Graal mettant en avant des Maîtres et leur Servant dans une lutte à mort pour la relique. En 2010, feu-Imageepoch et Type Moon collaborent sur un certain Fate/Extra, un D-RPG se déroulant dans un univers parallèle. Fate/Extra se développera de son côté avec un jeu faisant suite au premier opus sorti en 2010 et quelques adaptations en divers format comme le manga ou l’animation. Aujourd’hui, Type Moon et leur récent Studio BB annonce avec un premier trailer un remake de Fate/Extra intitulé Fate/Extra Record (titre provisoire). Pas de plate-forme précise d’annoncé mais le studio avait l’an dernier évoqué la volonté de développer des jeux pour plusieurs plate-formes dont la Switch. Notez d’ailleurs que le moteur de ce remake est l’Unreal Engine ce qui conforte le fait qu’une version Switch de ce remake est plus que probable. Il faudra rester connecté à l’actualité pour avoir la réponse à cette interrogation.