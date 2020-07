Top des ventes de la semaine au Japon : la Nintendo Switch et son outrageuse domination

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Pas de grosse sortie cette semaine, Animal Crossing: New Horizons reprend la place de leader, avec un gros boost, alors que Ghost of Tsushima reste deuxième de peu pour la seconde semaine d’exploitation. Paper Mario: The Origami King est à moins de 3k derrière. Ring Fit Adventure est toujours en rupture de stock globale, et chaque restock est pris d’assaut.

01./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 94.115 / 5.280.398 (+31%)

02./01. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 53.387 / 266.302 (-75%)

03./02. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 50.643 / 159.735 (-54%)

04./04. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 32.136 / 1.205.379 (-11%)

05./07. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 25.136 / 261.027 (+22%)

06./05. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 21.094 / 145.689 (-29%)

07./06. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥7.980) – 16.253 / 134.751 (-40%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.175 / 3.051.164 (+51%)

09./00. [NSW] Ninjala <ACT> (GungHo Online Entertainment) {2020.07.22} (¥3.618) – 11.693 / NEW

10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 9.845 / 3.672.649 (+26%)

Sans jamais avoir vraiment conquis le Japon, on peut le dire désormais, la Ps4 est morte devant les 10 millions sur l’archipel. Avec peut-être une bisse de prix pour essayer de franchir le cap, la console n’a plus de raison de vente d’ici la fin de l’année et la sortie de la Ps5. On comprend pourquoi Sony veut sortir cette console cette année malgré la crise du covid… De l’autre coté, la Nintendo Switch, qui s’est vendue plus que la Ps4 en moins de temps, est en pleine forme cette année. Malgré les gros soucis de stocks en début d’année (et jusqu’à mai) à cause du Coronavirus et des usines chinoises à l’arrêt, la console ne s’est jamais autant vendue. On en est à la onzième semaine de l’année à plus de 100k ventes hebdomadaire.