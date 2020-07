Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Fairy Tail

Instant Sports Summer Games

Samurai Shodown NeoGeo Collection

Ageless

Buried Stars

Country Tales

Cubers: Arena

Dodo Peak

Family Mysteries: Poisonous Promises

FootGoal! Tiki Taka

Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition

Hotel Sowls

Interrogation: You Will Be Deceived

Kingdom Rush

Locomotion

Lost Wing

Megadimension Neptunia VII

Merchant of the Skies

Naught

Nicole

Nowhere Prophet

Paint your Pet

Rugby Challenge 4

Sagrada

Sentinels of Freedom

Spiral Memoria: The Summer I Meet Myself

The Executioner

They Breathe

Time Tenshi

Tiny Racer

Précommandes Nintendo Switch



NC

Démo de la semaine :

#womenUp, Super Puzzles Dream

My Bewitching Perfume

Princess Closet

The Manga Works

Les DLC de la semaine :

DRAGON BALL® FighterZ

FAIRY TAIL

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Megadimension Neptunia VII

Talisman: Digital Edition

Double Gold Points Fest:

Profitez d’une surprise estivale avec le Double Gold Points Fest, désormais disponible sur la boutique Nintendo eShop ! D’ici au 12 août, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 10 % de leur argent sous forme de points d’or en achetant des titres Nintendo Switch sélectionnés dans la boutique Nintendo eShop. Tous les jeudis jusqu’au 30/07, trois nouveaux jeux seront ajoutés qui permettront de gagner le double de points d’or, alors n’oubliez pas de revenir souvent pour voir ce qui est proposé. Tous les jeux figurant dans le tableau ci-dessous vous rapporteront le double de Gold Points, à condition qu’ils soient achetés avant la fin de l’offre, le 12 août.

Title Content Type Total Gold Points Sale Start Date Sale End Date Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 30/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo) Game – Digital Only 400 (Euro zone)350 (UK) 300 (RU) 520 (CH) 30/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Marvel Ultimate Alliance 3:

The Black Order

(Nintendo) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 30/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time

Les promotions de la semaine: