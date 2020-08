FIA Rally Star : Les talents de demain sont attendus sur WRC 9

Lesquin, le 13 août 2020 – NACON, le studio KT Racing et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) sont très heureux de dévoiler une toute nouvelle collaboration dans le cadre du premier programme mondial de détection de futurs pilotes de rallye : FIA Rally Star. Il sera accessible en décembre prochain à travers un DLC pour WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship.

Alors que l’eSports WRC Championship permet déjà à de nombreux joueurs talentueux de s’affronter toute l’année dans une compétition virtuelle rythmée par le Championnat du Monde des Rallyes, WRC 9 s’apprête à passer au niveau supérieur en devenant le support exclusif de ce programme innovant destiné à révéler les pilotes de demain.

Ouvert à tous les joueurs et joueuses de 17 à 26 ans, ce dispositif en plusieurs étapes de sélection permet aux pilotes les plus prometteurs de bénéficier du programme d’entraînement et de coaching encadré par la FIA. A terme, 7 finalistes dont une pilote féminine pourront débuter leur carrière internationale avant de viser l’accession en FIA Junior WRC.

Avis aux pilotes ! La toute première phase de qualification au FIA Rally Star démarrera dès 2021 dans WRC 9. Le programme sera accessible à tous les possesseurs du jeu sur consoles et PC à travers le DLC FIA Rally Star, disponible en décembre prochain.

Prochaine version de la saga populaire des jeux vidéo WRC, WRC 9 est le jeu idéal pour permettre aux jeunes pilotes de révéler leur talent. En donnant accès à plus de 800km de spéciales, issues des 13 étapes de la saison 2020, WRC 9 est la simulation de rallye la plus réaliste jamais réalisée.

« De par son caractère innovant et global, FIA Rally Star a pour ambition de développer de nouvelles solutions permettant aux jeunes pilotes du monde entier de révéler leur potentiel. Dès que nous avons présenté ce projet aux équipes de Nacon et KT Racing, leur enthousiasme était total et nous ne pouvions imaginer de meilleur support que WRC 9 pour sélectionner les candidats les plus prometteurs » déclare Yves Matton, Directeur Rallye de la FIA. « Le Championnat du Monde des Rallyes FIA réunit des passionnés sur tous les continents. Ils sont nombreux à rêver de prendre le volant et il nous tient à cœur de rendre la pratique de notre sport toujours plus accessible. A travers FIA Rally Star et sa déclinaison digitale dans WRC 9, jamais il n’aura été aussi facile de vivre pleinement sa passion ».

« Imaginer que de futures stars du rallye auront débuté leur carrière de pilote professionnel grâce à WRC 9, c’est une grande fierté pour toute notre équipe et l’une des plus belles récompenses pour le travail accompli ces dernières années. » déclare Roman Vincent, fondateur et CEO du studio KT Racing. « Après le succès de l’eSports WRC, qui a déjà révélé des joueurs de grands talents, nous sommes très impatients de connaître les finalistes du FIA Rally Star ! ».

Plus d’informations seront révélées très prochainement !