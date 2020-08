Le jeu de survie génétique Niche sortira sur Switch le 3 Septembre

Elevez et faites évoluer d’adorables créatures pour la survie de l’espèce

13 Août – Zurich, Suisse – Le studio indépendant Stray Fawn Studio (Nimbatus) a annoncé aujourd’hui que leur jeu de survie génétique Niche se lancera bientôt sur Nintendo Switch ! Il sortira le 3 Septembre, et les précommandes sont déjà disponibles avec une remise de 10%. La version Steam a été très bien accueillie par les joueurs et compte actuellement plus de 2700 reviews, classant le jeu comme “très positif”.

Niche est un jeu de survie génétique coloré dans lequel il vous faudra gérer la reproduction sélective et l’évolution de créatures afin de préserver l’espèce, comme des prédateurs affamés, le changement climatique et la maladie. Mélangeant stratégie tour par tour, éléments de simulation et roguelike, le jeu offre une myriade de possibilités pour survivre dans un environnement hostile.

Philomena Schwab, game designer chez studio Stray Fawn, a toujours eu une forte affinité pour la biologie, et choisir entre ce domaine et le game design lui fut difficile. Elle a donc décidé de créer Niche, un jeu sur la génétique des populations avec un système d’accouplement basé sur la science des gènes, mettant en scène la mutation, l’hérédité dominant/récessif/codominant et bien plus encore.Avec son système génétique basé sur de l’ADN existant, la version PC du jeu est mise à disposition gratuitement pour les enseignants et est utilisée par plus de 300 professeurs de biologie dans leurs travaux.

Features:

Un monde vivant et dynamique qui éprouvera les capacités de survie du joueur

Système d’élevage basé sur la génétique réelle – Découvrez les mécanismes scientifiques de la génétique tout en jouant

Comprend les cinq piliers de la génétique des populations (sélection naturelle, sélection sexuelle, dérive génétique, recombinaison et mutation).

Introduit les sciences de la génétique en tant que mécanique de jeu (avec l’héritage dominant-récessif, co-dominant, etc.)

Plus de 100 gènes pour façonner les espèces ! Donnez vie à votre propre espèce en utilisant l’ADN d’animaux réels, pourquoi pas un chat-chien-renard-ornithorynque vert si vous le souhaitez !

Mondes et animaux générés de manière procédurale

Cinq biomes avec leurs propres prédateurs, faune et flore à explorer

Éléments Roguelike – Si l’espèce du joueur s’éteint, la partie est perdue et le cycle recommence.

À propos de Stray Fawn Studio

Stray Fawn Studio est un studio indépendant situé à Zurich, en Suisse, dirigé par Micha Stettler et Philomena Schwab, qui se concentre sur la génération de mondes procéduraux et la liberté créative du joueur.

Leur premier jeu Niche est sorti sur Steam en septembre 2016, et depuis lors Stray Fawn a sorti deux autres jeux, Nimbatus et Retimed.

Le studio travaille actuellement sur la sortie de Niche sur Switch, et un projet super-top-spécial encore secret !