Top des ventes de la semaine au Japon, enfin presque

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 aout 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu. Enfin presque, le rapport complet de Famitsu n’est pas encore disponible. Les chiffres ci-dessous seront complétés dès que le rapport sera disponible !

La 32eme semaine de 2020 a été une semaine assez riche pour la Nintendo Switch et ses best-sellers. Animal Crossing : New Horizons s’est vendu près de deux fois plus que la semaine précédente, avec 108 087 unités vendues (+91%). Cette forte augmentation est principalement due aux livraisons beaucoup plus importantes de jeux Nintendo Switch (le jeu est très souvent en rupture de stock). Il s’est vendu à 5 445 215 unités au format physique depuis son lancement et devrait atteindre le cap des 6 millions d’unités d’ici la fin septembre, voir même avant.

Ring Fit Adventure a également reçu une plus grosse livraison cette semaine, alors que lui aussi est quasiment toujours en rupture de stock. Il s’est vendu à 66 828 unités supplémentaires (+80 %), ce qui porte les ventes totales à plus de 1,3 million. La demande est toujours très forte et il est peu probable qu’elle soit pleinement satisfaite dans un avenir proche. Enfin, Paper Mario: The Origami King semblent se stabiliser, avec 19 089 unités vendues au format physique (-16%).

00./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 108.087 / 5.445.215 (+91%)

00./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 66.828 / 1.309.424 (+80%)

00./05. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 19.089 / 201.597 (-16%)

00./04. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 32.130 / 330.364 (+1%)

00./01. [PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On # <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.07.30} (¥8.200) – 18.178 / 141.325 (-85%)

00./00. [PS4] Neptunia Virtual Stars # <RPG> (Compile Heart) {2020.08.06} (¥7.600) – 12.331 / NEW



La Nintendo Switch a connu une augmentation importante des expéditions vers les boutiques et du coup les ventes ont presque doublé par rapport à la semaine 31, avec 173 338 consoles vendues. Cette année, la Nintendo Switch s’est vendue environ 4 fois plus qu’au cours de la même semaine l’année dernière (41 963 unités), ce qui montre à quel point la demande est plus forte en ce moment. Les ventes cumulées s’élèvent actuellement à 3 314 382 unités, soit près de deux fois plus que l’année dernière après le même nombre de semaines (1 782 045 unités). Il semble que l’écart entre 2020 et 2019 pourrait atteindre 2 millions d’unités, bien que cela dépende très probablement de la façon dont les ventes de septembre se maintiendront par rapport à celles de septembre 2019 qui avait eu un gros boost avec la sortie de la Nintendo Switch Lite.