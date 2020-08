Comment se passe le portage d’un jeu vers la Nintendo Switch ?

Nous vous avions récemment parler de l’évolution d’Unreal Engine et notamment de sa nouvelle version qui permettait de simplifier les portages sur Switch.

Le site d’Unreal Engine, le moteur graphique 3D utilisé dans la création de plusieurs jeux vidéo, a récemment publié sur son blog des informations sur le processus de portage de jeux sur la console de Nintendo.

Pour illustrer le déroulement d’un portage, le site s’appuie sur l’exemple du portage de Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm.

Il parle des objectifs que l’équipe chargée du portage a définis : maintenir le niveau de qualité le plus haut possible, la fréquence d’images, la résolution docké et portable… Puis il parle des premiers essais et des différences entre les plateformes Apple et les consoles comme la Switch, de l’optimisation directe via Unreal Engine et de celles décidées et réalisées manuellement par l’équipe.

L’article est en anglais, mais il est très intéressant surtout si vous êtes curieux des travaux réalisés par les équipes de portage de jeux vidéo.