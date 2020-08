Résumé du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase du 26 aout 2020

26 août 2020 – Ce nouveau Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, le deuxième épisode de cette série rendue possible grâce au soutien continu des éditeurs et développeurs partenaires de Nintendo, a mis en avant plusieurs titres pour Nintendo Switch dont des titres d’Ubisoft, de SQUARE ENIX et d’Harmonix dans lesquels les joueurs vont pouvoir faire parler leur sens du rythme !

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : cette expérience musicale signée SQUARE ENIX et prenant place dans le monde de KINGDOM HEARTS va vous demander de faire preuve d’un sens du rythme aiguisé pour vaincre vos adversaires. Le jeu propose de nombreux modes dont le mode « plongée mémorielle », qui demandera de reproduire des scènes provenant de souvenirs passés, ainsi que le mode « combats de boss » où il faudra triompher de redoutables adversaires en déchaînant les attaques spéciales. Terminer des niveaux permettra de débloquer des musiques et des cinématiques qui vous permettront de revivre les moments les plus mémorables de votre périple. En plus des modes compétitifs en réseau local* et en ligne**, le nouveau mode « chacun pour soi » exclusif à la Nintendo Switch permettra à huit joueurs de s’affronter en local. De plus, ce titre propose également de découvrir un nouveau chapitre de KINGDOM HEARTS centré sur le personnage de Kairi. KINGDOM HEARTS Melody of Memory arrivera sur Nintendo Switch dans le courant de l’année ?

FUSER : les créateurs de Rock Band ™, Harmonix, proposent avec FUSER™ de participer à un festival virtuel perpétuel dans lequel les joueurs prendront les commandes des platines. Cette nouvelle évolution du jeu musical permet de combiner des chansons mondialement connues pour composer des mix incroyables, mais aussi de créer des collaborations musicales entre amis. FUSER arrivera cet automne sur Nintendo Switch.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK : deux jeux de la série Taiko no Tatsujin arrivent sur Nintendo Switch sous la forme d’une collection. Rejoignez Don-chan dans deux grandes aventures à la sauce RPG qui vous inviteront à voyager dans le temps ou bien encore à sauver le monde d’un drôle de danger. Enchaînez les combos pour vaincre vos adversaires au cours de batailles rythmiques et recrutez des monstres pour composer l’équipe parfaite qui vous permettra de faire face aux dangers les plus terribles. Il est aussi possible de jouer en profitant simplement de la musique grâce à un mode prévu à cet effet dans cette collection qui regroupe plus de 130 pistes. TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK arrivera cet hiver sur Nintendo Switch.

World of Tanks Blitz : ce free-to-play multijoueur en ligne vous propose de prendre les commandes de plus de 350 véhicules de combat finement modélisés en 3D pour participer à des batailles aux proportions épiques, réunissant des reproductions fidèles de véhicules historiques, des tanks expérimentaux basés sur les plans de célèbres inventeurs, ou bien encore des monstres cuirassés issus d’univers alternatifs célèbres ! World of Tanks Blitz est maintenant disponible sur Nintendo Switch. En vous connectant à World of Tanks Blitz sur Nintendo Switch avant le 9 septembre, vous pourrez recevoir un cadeau spécial disponible dans la boutique en jeu : un T2 Medium Tank, 3 jours d’accès au compte premium, 1 000 pièces d’or (la monnaie du jeu) ainsi qu’un avatar exclusif.

Big Rumble Boxing : Creed Champions : grimpez les échelons du classement dans ce jeu de boxe mettant en scène certaines légendes cinématographiques de la boxe telles que Rocky Balboa, Adonis Creed ou bien encore Viktor Drago. Incarnez un outsider dans un récit où vous utiliserez des contrôles intuitifs pour faire parler vos poings au cours de matchs nerveux et suivre des séances d’entraînement dignes de Rocky. Le mode jeu libre vous permet d’incarner Rocky Balboa, Adonis Creed ainsi que de nombreuses autres légendes des franchises Rocky et Creed dont Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago ou bien encore Clubber Lang. Un mode multijoueur local* est aussi disponible pour que vous puissiez affronter vos amis au cours de combats titanesques. Faites-vous un nom sur le ring avec Big Rumble Boxing: Creed Champions, disponible au printemps 2021 sur Nintendo Switch.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND : originellement parus sur Game Boy, les trois premiers épisodes de la franchise SaGa, FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II et FINAL FANTASY Legend III, arrivent maintenant sur Nintendo Switch dans une collection réunissant les trois jeux. Découvrez des univers fantastiques, personnalisez votre équipe, explorez des villes, des donjons et bien plus. Un mode accéléré ainsi que d’autres fonctionnalités pratiques ont été ajoutés tout en veillant à préserver l’expérience originale de jeu. Un thème musical spécial a également été inclus pour célébrer les 30 ans de la franchise. Il est également possible de détacher les Joy-Con pour placer la Nintendo Switch à la verticale afin de répliquer l’expérience sur Game Boy si vous recherchez une expérience résolument rétro. COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND sera disponible en version téléchargeable le 15 décembre sur Nintendo Switch.

Just Dance 2021 : la série Just Dance revient pour un nouvel opus. Ce nouvel épisode de la célèbre série de jeu de danse propose 40 nouvelles chansons incluant des titres populaires tels que « Don’t Start Now » de Dua Lipa et « Feel Special » de TWICE ainsi que la possibilité de faire équipe grâce au mode coop. Just Dance 2021 arrivera sur Nintendo Switch le 12 novembre.

Puyo Puyo Tetris 2 : deux jeux de puzzle légendaires se retrouvent dans Puyo Puyo Tetris 2. Ce nouvel opus reprend tous les modes du jeu orignal, dont le populaire mode Versus qui permet de jouer à Puyo Puyo contre Tetris, ainsi que le mode Groupe et sa multitude d’objets et de défis. Le nouveau mode Combat de talents ajoute quant à lui des talents aux personnages et des cartes d’objets qui vous permettront de renforcer votre équipe afin de vous assurer la victoire. Dans le mode Aventure, vous aurez l’occasion de voyager à travers l’espace et les dimensions comme jamais auparavant au travers d’un nouveau scénario mettant en scène des personnages originaux et où les pouvoirs des Tétriminos et des Puyos prennent vie. Un mode en ligne** étendu permet également d’observer ou de prendre part à des matchs réunissant 4 joueurs du monde entier qui se disputeront les meilleures places du classement mondial. Puyo Puyo Tetris 2 arrivera sur Nintendo Switch le 8 décembre.

Minecraft Dungeons DLC L’hiver insidieux : combattez le froid dans le DLC L’hiver insidieux de Minecraft Dungeons. Prenez part à de toutes nouvelles missions et éliminez des hordes d’ennemis pour vaincre le terrible ennemi au cœur de la tempête. Traquez la source de la corruption et découvrez de nouveaux ennemis, équipements et artéfacts lorsque le frisson de ce DLC se fera sentir en septembre sur Nintendo Switch. Une version physique du jeu, Minecraft Dungeons : Hero Edition, sera disponible le 8 septembre et inclura les DLC L’hiver insidieux et L’éveil de la jungle, une Cape héroïque, deux skins de personnage ainsi qu’un poulet de compagnie.

Jump Force Deluxe Edition : unissez vos forces pour sauver l’humanité dans Jump Force Deluxe Edition. Composez votre équipe en choisissant parmi plus de 50 héros de manga issus de titres comme One Piece, Dragon Ball, ou encore Naruto. Combattez dans plusieurs modes, incluant des modes en ligne ainsi qu’un mode de combats en équipes exclusif à la version Nintendo Switch du jeu. Jump Force Deluxe Edition, qui inclut également le Characters Pass 1, fera son entrée fracassante sur Nintendo Switch le 28 août.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : une grande aventure vous attend dans la version remastérisée de ce classique de l’action-RPG en coop. Cette nouvelle version de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES propose entre autres de nouveaux donjons et armes de haut niveau ainsi que des graphismes améliorés. Faites équipe avec vos amis en ligne ou avec d’autres joueurs grâce au système de recherche d’équipe pour triompher de terribles ennemis et découvrir de nouvelles aventures. FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition arrivera sur Nintendo Switch le 27 août.

CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS : à vous de défiez les lois du football ! Exécutez d’incroyables techniques d’attaque et de défense pour décrocher la victoire dans des matchs à l’action nerveuse. Créez votre avatar, composez une équipe de rêve et affrontez d’autres joueurs en ligne ou en local. Emparez-vous du ballon et tirez droit au but dans CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponible le 28 août sur Nintendo Switch.