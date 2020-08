Dandara: Trials of Fear Edition se dote d’une édition collector !

Raw Fury et Long Hat House sont heureux d’annoncer leur partenariat avec Super Rare Games afin de sortir la première édition physique de Dandara : Trials of Fear Edition sur Nintendo Switch™.

Ce metroidvania en 2D mérite une édition très spéciale, c’est pourquoi Super Rare Games a créé l’édition collector la plus impressionnante de son histoire, faisant de cette édition un véritable must-have pour les collectionneurs.

Dandara : Trials of Fear Collector’s Edition comprend un guide de 180 pages en couleur, un pendentif personnalisé, un jeu complet de 52 cartes à jouer avec des illustrations uniques, un pin’s collector, une carte recto-verso au format A3, 2 CD de la bande originale, 2 jeux de cartes à collectionner, un autocollant et une super boîte collector.

Dandara : Trials of Fear Edition (Édition collector) : Limitée à 1 000 exemplaires

Dandara : Trials of Fear Edition (Edition standard) : Limitée à 4 000 exemplaires

Dans les deux versions, la totalité du jeu est présente sur la cartouche, y compris le nouveau contenu apporté par Trials of Fear. L’attente ne sera pas longue puisque nous commencerons l’expédition peu après la mise en vente.

Les pré-commandes pour les deux versions ouvriront le 3 septembre à 19 h CEST au prix de 36.21€ pour l’édition standard ou 100.58€ pour l’édition collector (hors taxes et frais d’expédition) – disponible dans le monde entier exclusivement sur superraregames.com.

À propos de Dandara: Trials of Fear Edition

Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois des esprits libres, sont maintenant opprimés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car de cette peur naît une héroïne, un rayon d’espoir. Elle s’appelle Dandara.

Bienvenue sur un jeu de plateforme en 2D unique, plein de créatures mystiques et où une exploration sans limite s’offre à vous. Défiez la gravité en sautant à travers les planchers, les murs et les plafonds. Découvrez les mystères et les secrets cachés dans le monde de Sel. Donnez à Dandara les moyens de combattre et de survivre face à des ennemis déterminés à vous écraser.

Réveilles-toi Dandara, la liberté et l’équilibre de ce monde dépendent de toi.

🧣 Trials of Fear Edition ajoute un tout nouveau volet à l’histoire, en étoffant les traditions du Monde de Sel et de ses habitants avec de nouvelles descriptions, dialogues et scènes de combat pour les personnages et environnements déjà existants.

🧣 Pensé en natif pour l’écran tactile et la manette de jeu, les mouvements et les combats interagissent de manière fluide et transparente

🧣 Traversez le monde ésotérique de Sel grâce à des sauts rapides et aisés depuis n’importe quelle surface, sans les limites imposées par la gravité, dans des environnements élaborés avec amour.

🧣 Combinez rapidité, talent, intelligence et réflexe pour résoudre des énigmes, gagner des bonus et pénétrer dans des zones jusque-là inaccessibles.

🧣 Un pays merveilleux aux niveaux visuels et auditifs prenant vie grâce à un magnifique art pixelisé dessiné à la main et une bande-son originale.