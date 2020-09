Quatre nouvelles vidéos pour Sakuna: Of Rice and Ruin sur Nintendo Switch

Développé par Edelweiss, l’équipe de deux membres derrière le fameux Astebreed, Sakuna: Of Rice and Ruin mélange de l’action en défilement horizontal avec un système d’artisanat et de simulation agricole poussé. Les joueurs endossent le rôle de Sakuna, une déesse des moissons gâtée et bannie sur une île dangereuse avec un groupe d’humains eux aussi mis au ban de la société. En explorant les environnements magnifiques et hostiles de l’île, elle devra trouver sa place dans un village de montagne, se montrant enfin digne de son titre de déesse en récoltant du riz et en améliorant la vie des Hommes.

A propos de Sakuna: Of Rice and Ruin :

Dans l’opulente capitale céleste du Lofty Realm, la déesse des moissons gâtée Sakuna mène une vie de luxe, se reposant sur les lauriers de ses parents défunts. Plus bas, dans le Lowly Realm, un cruel bandit de montagne poursuit un groupe d’humains désespérés jusqu’au bord d’une falaise. Un pont entre les deux royaumes apparaît, et c’est là que Sakuna croise le chemin des « enfants des hommes ». Dans l’agitation qui s’ensuit, la déesse et les mortels égarés provoquent une grande explosion qui leur vaut de subir la colère de la souveraine céleste, Lady Kamuhitsuki. Cette dernière les exile sur l’île de Hinoe, un lieu mystérieux bordant la terre et le ciel où les parents de Sakuna vivaient il y a longtemps, et leur ordonne de reprendre l’île des Démons la bien-nommée des griffes d’une horde monstrueuse. Fille d’un dieu guerrier et d’une déesse des moissons, Sakuna retrouvera ses droits de naissance dans cette région sauvage indomptée en résistant aux éléments, en combattant les monstres et en cultivant le sol. Et en aidant leur protectrice immortelle, les humains bannis avec elle peuvent encore trouver la raison de vivre qui leur a été volée dans le Lowly Realm déchiré par la guerre. Ensemble, ces compagnons improbables doivent unir leurs forces pour apprivoiser à la fois la terre et les démons de l’île de Hinoe.

Principales fonctionnalités :