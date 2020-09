Une vidéo de Subnautica en mode portable sur Nintendo Switch

Dans Subnautica, les joueurs découvrent les profondeurs d’un vaste monde aquatique extraterrestre. Pour en élucider les mystères, ils devront trouver des ressources, bâtir des structures sous-marines et survivre parmi les espèces sauvages. Les explorateurs à la recherche du grand frisson pourront tenter de survivre dans les biomes glacés de la planète 4546B dans Subnautica: Below Zero. Les joueurs Nintendo Switch pourront plonger dans les mondes de Subnautica et de Subnautica : Below Zero en 2021.

Sneak peek of an in-development version of @Subnautica running on Switch. There’s still a long way to go, but incredibly exciting!😊#subnautica & #subnauticabelowzero on Switch in 2021 pic.twitter.com/kdYSCyPz38 — Obraxis (@obraxis) September 1, 2020