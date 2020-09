Nouvelle publicité Coréenne pour Animal Crossing New Horizon sur Switch ainsi que pour Xenoblade 2

Chaque semaine, vous constatez que Animal Crossing: New Horizon et la Nintendo Switch se portent à merveille sur l’archipel du Soleil Levant. Nous n’avons pas forcément de rapport bien précis mais il semblerait que chez son voisin le Pays du Matin Calme, ou la Corée du Sud, la Switch et Animal Crossing font également leur percée à un rythme différent. En témoigne tout d’abord les nombreux et récents patchs de jeux Nintendo afin d’inclure la langue Coréenne. L’exemple le plus récent étant pour les jeux Xenoblade 2 et Xenoblade 2 Torna ayant eu une mise à jour cette semaine afin d’y proposer le Coréen chez nous. Cependant, la vérité est à l’envers vu que les 2 jeux sont enfin sortis officiellement sur leur territoire depuis hier Jeudi 3 Septembre 2020. Puis aujourd’hui, Nintendo of Korea propose une nouvelle publicité pour le fameux Animal Crossing: New Horizon qui n’en finit plus de s’imposer à travers le monde. Comme nous aimons partager ces vidéos promotionnelles avec des actrices asiatiques toutes mignonne pour présenter cela et bien on se permet cet article en cette fin de soirée spécialement pour vous. En bonus également, les publicités mises en ligne hier pour la sortie de Xenoblade 2 et Xenoblade 2 Torna en Corée du Sud.