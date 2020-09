Root Film sera projeté sur Switch durant le premier trimestre 2021 chez nous!

Un peu d’actualité Visual Novel en cet après-midi avec des nouvelles d’un certain Root Film. Il s’agit d’un second récit de la gamme Kadowaka Game Mystery disponible depuis fin Juillet sur Switch au Japon et ayant même une démo eShop sur l’archipel. On explore à nouveau la préfecture de Shimame sous couvert d’étrange affaire sanglante pleine de mystère. Nous avions testé la démo japonaise afin de vous proposer une preview que vous pouvez retrouver ici et qui témoigne de notre impatience à découvrir le jeu final. La localisation du titre fut annoncé assez tôt sans pour autant avoir plus de nouvelles dessus alors que le jeu est enfin disponible au Japon. Chose qui a été corrigé aujourd’hui sur le twitter de l’éditeur Pqube, l’éditeur annonce ainsi une date encore vague mais donne une période de sortie moins flou en annonçant que Root Film sera disponible en occident sur Switch quelque part durant le premier trimestre 2021. En vu de l’éditeur, il faudra faire avec une localisation uniquement anglaise mais toujours plus appréciable que rien. L’éditeur annonce aussi une édition spécial du jeu avec un Artbook de 100 pages à ceux qui le voudraient.