Un mode co-op pour Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch

Comme apparemment de nos jours il faut tout préciser, le site américain du jeu Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau s’est update pour préciser que le jeu sera jouable en co-op local à deux. Plus d’informations sur le jeu arrivent le 26 septembre lors du TGS Online 2020.

Découvrez ce qui s’est déroulé 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le Grand Fléau a frappé Hyrule, défigurant le royaume à jamais et plongeant ce dernier dans les ténèbres. Si cet événement a été évoqué dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Nintendo Switch, les joueurs n’ont jamais eu l’occasion d’en être les témoins directs… jusqu’à maintenant.

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau, disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch, va transporter les joueurs à l’époque où le Grand Fléau s’est déchaîné et leur donner la possibilité de participer à des batailles épiques dans des lieux mémorables du royaume. Le jeu met en scène plusieurs personnages connus de The Legend of Zelda: Breath of the Wild tels que Link et Zelda ou encore les quatre Prodiges, jouables pour la première fois dans la série Hyrule Warriors.

Dans la vidéo Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Un récit qui se déroule 100 ans avant Breath of the Wild, le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, et le producteur d’Hyrule Warriors chez KOEI TECMO GAMES, Yosuke Hayashi, expliquent comment Hyrule Warriors: L’ère du Fléau a vu le jour et présentent une première-bande annonce du jeu.

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau propose un système de jeu mêlant action rapide et stratégie qui sera familier aux fans d’Hyrule Warriors et de Fire Emblem Warriors, basé sur les combos et le déchaînement d’attaques spéciales spectaculaires. Il saura ravir les joueurs en quête d’un jeu à l’action frénétique directement lié à la chronologie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le jeu raconte également de manière captivante et en détail les événements qui se sont déroulés pendant le Grand Fléau, tout en faisant la part belle aux relations entre les divers protagonistes.

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau puise beaucoup d’inspiration dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et pas seulement son style visuel. Plusieurs personnages The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont jouables, tels que Link et Zelda, et il sera non seulement possible de défaire des légions entières d’ennemis sur le champ de bataille, mais aussi de résoudre des énigmes, de débloquer de nouvelles armes et compétences, de faire de l’artisanat grâce aux matériaux collectés, de visiter des échoppes et également d’utiliser les pouvoirs de la tablette sheikah, que les fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne manqueront pas de reconnaître.

Précommander le jeu sur le Nintendo eShop permet de débloquer une arme bonus pour Link : la louche du bonheur.

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau transporte les joueurs à l’époque du Grand Fléau et leur donne la possibilité de participer à des batailles stratégiques à l’action effrénée dans des lieux bien connus d’Hyrule. Le jeu permet d’incarner plusieurs personnages familiers de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.