FIFA 21 Legacy Edition daté sur Nintendo Switch

Annoncé en juin dernier, FIFA 21 Legacy Edition se trouve une date de sortie officielle sur Nintendo Switch. Rendez-vous le 9 octobre prochain pour votre dose annuelle de football sur la console hybride. Pour rappel, il s’agit de la version 2019 et 2020 avec une mise à jour des joueurs, stades et menus. Aucun nouveau mode de jeu ni amélioration du gameplay à prévoir.

.@EASPORTSFIFA 21 Legacy Edition launches 09/10 on #NintendoSwitch! It features the latest kits, clubs, and squads, as well as some of the world’s most famous stadiums brand new to #FIFA21.

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 15, 2020