Ori and the Will of the Wisps : comparaison vidéo Switch vs Xbox One

Ori and the Will of the Wisps

C’était la dernière belle annonce du dernier Nintendo Direct Partner Showcase, Ori and the Will of the Wisps disponible dès à présent sur l’eShop Nintendo Switch. On découvre aujourd’hui une vidéo comparative avec la version Xbox One. La résolution maximum du jeu est de 900p en mode dock et 720p en mode portable. Le jeu tourne en 60 images par seconde sur Nintendo Switch alors qu’il était à 30 sur Xbox One (modèle de base). Les développeurs de chez Moon Studios semblent avoir bien optimisé leur jeu.