Tom Holland pour jouer Link dans une série The Legend of Zelda sur Netflix ?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

C’est une rumeur que l’on a déjà entendue il y a de nombreux mois, celle d’une série The Legend of Zelda. Selon les sources du site We Got This Covered (les mêmes qui ont dit que Ben Affleck revenait pour The Flash et qu’une préquelle de The Witcher est en développement), Netflix et Nintendo travailleraient bien sur une série basée sur l’univers de Zelda. Ce serait Tom Holland, l’acteur du film Spider-Man Homecoming qui serait privilégié à l’heure actuelle.

Aucune information sur le format mais le site évoque un film et une série en préparation. Mais qui pour jouer la princesse Zelda ? Le rôle semble déjà tout trouvé pour Brie Larson (Captain Marvel), l’actrice ayant déclarée tout son amour à la licence récemment avec Breath of The Wild son jeu préféré. Tout cela reste des rumeurs et spéculations, il faudra attendre une confirmation.

Source; Source