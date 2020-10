Inertial Drift (Nintendo Switch) – Le test

Sortie récemment sur Nintendo Switch, Inertial Drift propose un concept de prime abord assez original… On a fait chauffer la gomme pour vous donner notre avis sur ce titre…

Gentlemen, start your engines

Intertial Drift est un jeu de course d’arcade, bénéficiant d’une ambiance « rétro-futuriste » aux couleurs façon néon, il a la particularité de proposer une maniabilité plutôt novatrice, notamment pour les « Drifts ». En effet, vous dirigez vos bolides avec les deux sticks de votre manette, un pour rester sur la route tout en vous dirigeant vers la gauche et la droite, le second pour doser vos Drifts, afin de bien tourner en gérant au mieux les virages les plus serrés… De prime abord, cela semble plutôt technique, mais au final, c’est relativement intuitif et suffisamment facile à prendre en main pour ne pas jeter la manette après le premier virage !

Joue-la comme Toretto

Le titre se pose sur un secteur pas habituel dans les jeux de course, en effet tout tourne autour du « drift »… le drift késako ? Vous pouvez vous refaire Fast & Furious : Tokyo Drift où vous plongez dans le Manga Initial D (dont le jeu reprend d’ailleurs les initiales, ce qui est forcément un peu intentionnel), sinon pour faire court sachez que c’est une pratique qui vient du Japon, à la base, ce sont des courses de rue illégales sur des routes sinueuses, qui est finalement devenue une discipline de sport automobile. L’idée étant de négocier les virages en adoptant le meilleur angle possible tout en faisant un dérapage… Le jeu propose différents modes, à commencer par un tutoriel relativement court, qui vous présente les commandes de base. Vous pouvez ensuite enchaîner avec un mode histoire, qui même s’il n’explose pas 5 jantes à une voiture, a le mérite d’être un prolongement du tutoriel. En effet, entre les dialogues, parfois amusants de par leur côté décalé (et assumé), vous êtes amenés à enchaîner les courses sur différents circuits pour maîtriser au mieux l’art du Drift ! Pour se faire, vous avez le choix entre trois véhicules à « la personnalité propre », à la manière d’un jeu de baston, les véhicules ont des points forts et des points faibles et il ne tient qu’à vous de les essayer tous pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Vous aurez ainsi l’occasion de parfaire votre technique de « drifting » dans les différents modes proposés (Time Attack, course contre des fantômes, endurance, …) avant de vous frotter au gros du jeu : les modes Défis et Grand Prix !

Histoire de fantômes glissants

Une fois le mode histoire terminé, vous débloquerez un quatrième véhicule et un mode de difficulté « bien grillé ». À terme, c’est à 16 voitures aux capacités différentes que vous pourrez faire cramer la gomme… Le problème, c’est que vous vous sentirez souvent bien seuls, en fait la majorité des 10 courses (20 en comptant le fait qu’il est possible de les faire à l’envers) s’apparente à des courses contre la montre. En fait, vous êtes généralement amenés à faire la course contre un fantôme d’un adversaire, mais aussi contre un adversaire réel… Pourtant, cela ne change strictement rien au jeu, en effet, l’adversaire même « réel » se comporte comme un fantôme, vous pouvez le traverser à loisir étant donné que les collisions ne sont pas gérées ! Cela est expliqué via un gros ressort scénaristique, expliquant que « toutes les voitures sont équipées d’un système de prévention d’impact par changement de phase » … Alors d’un côté ça permet de ne pas être embêté lorsque l’on négocie ses virages, mais de l’autre, ça enlève un peu du côté fun à se mesurer à un adversaire et tenter de le bloquer pour ne pas qu’il nous dépasse. Certes le thème du jeu, c’est le drift, mais alors où est le côté arcade ? On note également la présence d’une mode style qui vous fait gagner des points en fonction de la qualité de vos drifts, par contre celui-ci semblait beaucoup plus facile que les contre-la-montre…

Ambiance rétro-futuriste couleur néons

Graphiquement, le titre propose une modélisation des véhicules avec un effet cell-shading, idem pour les décors. Il faut avouer que cela rend plutôt bien et donne un petit côté « anime » à l’ensemble, par contre on regrette de ne pas pouvoir changer de vue ! Il n’y a qu’une vue à l’arrière du véhicule, oubliez la vue intérieure ou par-dessus le capot, dommage… Surtout que les environnements (bien qu’un peu vide d’activité) sont relativement variés : bord de plage, routes de montagne, forêt avec petit village typique, ville « retro-futuriste » éclairée au néon… Toujours de nuit ou au crépuscule (mais ça colle avec l’esprit courses illégales de nuit dont le drifting tire ses origines). Visuellement on en prend quand même plein les yeux et la sensation de vitesse est bien présente, sans ralentissements constatés. Niveau sonore, ça reste relativement classique, les musiques collent à l’univers et savent se faire oublier. Les crissements de pneu sont bien rendus et les bruits de moteur également, on a l’impression « qu’il y en a sous le capot » en tout cas. Au niveau du multi, il est possible de jouer à deux en écran partagé et le titre propose également un mode en ligne, malheureusement nous n’avons pas pu le tester, faute de trouver un adversaire (le jeu est sorti il y a peu, ce qui peut expliquer le manque de joueurs).