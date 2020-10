11 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Préparez-vous à casser des œufs non-stop dans ce party game multijoueur frénétique ! Mélange explosif de gameplay classique et de nouvelles mécaniques totalement azimutées, Ponpu ne fait pas dans la dentelle et offre un style visuel qui arrache ! Ponpu sortira le 5 Novembre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Vous incarnez un messager du Dieu-Canard, tout-puissant créateur de l’univers, et devez croiser le fer avec vos semblables pour accomplir une quête épique et éviter ainsi que le monde ne sombre dans le chaos !Une fois que vous aurez sauvé le monde avec brio et élégance, lancez-vous à corps perdu dans un multijoueur purement et simplement frappadingue ! Au programme : jusqu’à 4 joueurs qui se livrent une lutte sans merci dans des modes givrés tout aussi divers que variés.

Derby Stallion 3 sortira le 3 décembre sur Nintendo Switch au Japon pour 7,800 yens.

Charterstone: Digital Edition sortira le 6 octobre sur la console hyrbide. Le jeu est en précommande à un prix de 19.99€ au lieu de 24.99€.

L’adaptation numérique officielle du jeu de plateau de Jamey Stegmaier – Charterstone. C’est un jeu de stratégie de campagne pouvant être énormément rejoué, au cours duquel les joueurs bâtissent la nouvelle Ville éternelle.

G-mode a annoncé le jeu d’entraînement cérébral Right Brain Paradise pour Nintendo Switch comme étant le dernier jeu de la série G-MODE Archives. Right Brain Paradise permet aux joueurs de tester les capacités de leur “cerveau droit” en utilisant seulement quatre boutons (haut, bas, gauche et droite), ainsi que leur jugement. Huit types de tâches (jeux) vous sont proposés, dont un mode Test où vous jouez les huit tâches ensemble et un mode Entraînement où vous ne jouez qu’une seule tâche. G-MODE Archive Series 21 Right Brain Paradise sort au Japon le jeudi 22 octobre 2020 pour Nintendo Switch, au prix de 500 yens, et a reçu la note A du CERO (adapté à tous les âges). Les archives G-MODE sont constituées d’anciens titres de smartphones G-Mode portés sur le Nintendo Switch. Right Brain Paradise sera le 21e titre de la série.

Reflection of Mine sortira le 9 octobre pour un prix de 7.99€.

Super Hiking League est annoncé sur la console hybride.

Rejoignez Nelson dans la Super Hiking League. Un sorcier maléfique fait disparaître les montagnes dans un plan pour rendre le monde parfaitement plat. En tant que membre de la Super Hiking League, vous ne laisserez pas cela se produire. Participez à des matchs d’escalade contre d’autres randonneurs pour collecter toutes les gemmes magiques et arrêter ses plans.

Petal Crash sortira sur Nintendo Switch le 12 octobre pour $9.99.

Skatemasta Tcheco sortira lui le 8 octobre pour $4.99.

Mettez vos talents à l’épreuve, prenez le contrôle de l’environnement et guidez Naught à travers un monde souterrain sombre et mystérieux. Un jeu de plateforme aux commandes uniques qui vous plonge dans des labyrinthes élaborés en quête de lumière. Naught: Extended Edition sortira sur Nintendo Switch le 6 novembre en version presque physique puisque l’on aura droit au fameux code-in-box.

Naught est un jeu de plateforme aux commandes uniques : faites pivoter votre environnement pour altérer la gravité et guider le personnage principal, Naught, à travers des niveaux labyrinthiques aux multiples défis, cachettes et secrets. Grâce au gameplay varié et dynamique, Naught explore 40 niveaux dans lesquels il doit esquiver les dangers et les ennemis émergeant des ténèbres, découvrir des cachettes, obtenir des graines de lumière pour accéder à des zones bloquées, et récupérer les fragments de diamant aux pouvoirs colossaux. Tout au long de son aventure, l’esprit de l’arbre l’accompagne pour l’aider à trouver son chemin dans des labyrinthes aussi étroits que complexes. Vous pouvez également profiter du contre-la-montre disponible dans chaque niveau. Venez découvrir un monde souterrain plein de lumières et de ténèbres en plongeant dans l’histoire palpitante de Naught, une âme éveillée pour affronter les ténèbres et protéger ce qui lui est le plus cher.

Castle of no Escape sortira le le 15 octobre prochain au prix de 2.99€.

Le jeu ne vous laissera pas sortir du château, peu importe comment vous essayez. Techniquement, vous pouvez gagner, mais il n’y a pas de fin.

Et on termine avec Tiki Brawl qui sort le 8 octobre pour un prix de 1.49€.

Attrapez vos amis et jetez-les dans la fosse aux sacrifices avant qu’ils ne vous y jettent. Tiki Brawl est un jeu local multijoueurs (jusqu’à 8 joueurs) au rythme rapide où les joueurs doivent attraper leurs adversaires et les jeter dans une fosse à sacrifice pour survivre et gagner.