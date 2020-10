18 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou datés)

Dans un avenir onirique, les enquêteurs Santos et Torres vont devoir résoudre une série de meurtres nimbés de mystère. Enquêtez en interrogeant des objets dotés d’une personnalité propre dans ce point & click d’aventure policière. Arriverez-vous à trouver le coupable ?

Oniria Crimes sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 28 octobre, le jeu est donc en avance sur les plans prévus puisqu’il devait sortir le 30.

Oniria Crimes est un jeu d’aventure qui se déroule en Oniria, le monde des rêves. Enquêtez sur des scènes de crime avec la détective Santos et l’inspecteur Torres, membres des Rôdeurs, une organisation secrète de maintien de l’ordre et de la paix oniriques. Oniria Crimes associe une narration de type « visual novel » à des mécanismes de point & click semblables à ceux des aventures graphiques : les objets vous aideront à découvrir ce qui s’est passé sur la scène de crime. Au cours des six chapitres de l’histoire d’Oniria Crimes, suivez une intrigue pleine de mystère, d’objets oniriques prêts à témoigner, d’énigmes permettant de découvrir des indices cruciaux, le tout avec une esthétique de film noir en voxels et une bande sonore progressive attrayante. Alors que les premières élections approchent, un tueur en série sévit au Palais des Désirs, la capitale d’Oniria. Les Rôdeurs doivent agir vite : dans le monde des rêves, les indices disparaissent rapidement. Pour enquêter sur les scènes de crime, ils pourront compter sur les témoins des meurtres : les objets présents dans la pièce. Pour ne rien arranger, des intrigues se nouent en secret. Les guildes d’Oniria s’affrontent en coulisses pour contrôler l’avenir de tous les rêveurs. Alors que chacun s’efforce de protéger ses intérêts, les autochtones d’Oniria, appelés kabus ou « cauchemars », se rapprochent des rêveurs…

Deiland est un RPG d’aventure en solo comportant des éléments de bac à sable. Cultivez, fabriquez et construisez ! C’est un jeu paisible aux graphismes soignés dont l’histoire passionnante se déroule sur un petit monde plein de vie, évoluant au gré de chaque action du joueur.

Deiland: Pocket Planet Edition sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch et comprendra tous les DLC de la version Steam.

Warner Bros. annonce l’arrivée de Mortal Kombat 11 Ultimate sur la Nintendo Switch le 17 novembre 2020 et uniquement en téléchargement, cette édition comprendra le « Kombat Pack 2 » avec trois nouveaux personnages jouables qui sont Mileena, Rain et Rambo plus le jeu de base Mortal Kombat 11, le « Kombat Pack 1 » ainsi que l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath.

Bullet Beat arrive sur Nintendo Switch le 21 octobre à un prix de 4.99€.

Escape from the Universe sortira ua Japon le 22 octobre pour ¥1,280.

La sortie de Sword of the Necromancer a été retardée à plusieurs reprises, mais il semble que nous ayons notre date de sortie définitive. Le jeu est maintenant confirmé pour une sortie le 10 décembre 2020.

Haiku the Robot arrivera sur Nintendo Switch l’année prochaine.

Ray’s the Dead sortira lui aussi en 2021, uniquement en anglais, sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

The Magister est un RPG d’enquêtes. Arpentez le royaume et interrogez les suspects en les intimidant via des choix de dialogues complexes. Et si les choses devaient mal tourner, préparez-vous à combattre dans des batailles tactiques au tour par tour. C’est votre deck qui déterminera vos actions.

Toujours pour la console hybride pour 2021, The Magister sera l’une des sorties indés à suivre.

Vous êtes un MAGISTER, un agent envoyé pour renforcer l’influence de l’empereur et le pouvoir légal dans les provinces reculées de l’empire. Fraîchement dépêché au village rural de Silverhurst, vous devez enquêter sur la mort tragique d’un autre magister. Vous avez 14 jours à votre disposition. Laissez-vous happer dans ce RPG d’enquêtes et utilisez votre matière grise pour rassembler des preuves et mettre le coupable derrière les barreaux. Son système de rencontres innovant sous forme de cartes vous permet de combattre avec armes et magie ou de gérer la situation calmement grâce à la Diplomatie tactique. The Magister est conçu pour être joué et rejoué. Avec ses événements uniques, ses multiples façons de résoudre les problèmes, ses différents types de magister à créer et sa grande variété de decks de démarrage et cartes additionnelles à apprivoiser, chaque affaire propose une expérience inédite.

Two Parsecs From Earth arrive lui le 16 octobre pour $7.99 / €7.99.

Dream arrive le 15 octobre pour 1,080 yens.

Treehouse Riddle arrive cet hiver sur l’eShop.

Johnny Rocket est calé sur le 15 octobre et en précommande à un prix de 4.21€.

Citizens Unite!: Earth x Space, compilation de Citizens of Earth et Citizens of Space, sortira le 28 janvier pour 4,378 yens.

Broccoli a annoncé le report de Jack Jeanne pour la deuxième fois, la sortie du jeu étant désormais prévue pour mars prochain. Dans Jack Jeanne on incarne la protagoniste féminine Kisa Tachibana, qui a été invitée à fréquenter l’école d’art dramatique Univers, où les élèves jouent à la fois des rôles masculins (“Jack”) et féminins (“Jeanne”) dans les productions scolaires. Kisa doit à la fois décrocher un rôle principal dans la production de fin d’année de cette année et cacher le fait qu’elle est une femme. Initialement prévue pour le 5 août 2020, la sortie de Jack Jeanne a été reportée au 3 décembre 2020, avant sa date de sortie actuelle, le 18 mars 2021. Le dernier report vise encore une fois à améliorer la qualité du jeu.

Darius Cozmic Revelation sortira le 25 février sur Nintendo Switch.

Thomas Was Alone sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Guidez un groupe de rectangles au travers d’un série d’obstacles, en faisant usage de leurs différents talents ensemble pour arriver à la fin de chaque environnement. Thomas était seul, et après, et bien, il ne l’était plus. Thomas Was Alone est un jeu de plateforme Indie minimaliste, en 2D, à propos d’amitié, de sauts, de flottement et d’anti-gravité. Guidez un groupe de rectangles à travers une série d’obstacles, utilisant leurs différentes capacités ensemble afin d’arriver à la fin de chaque environnement. Ecoutez des musiques incroyables par David Housden. Sautez à travers des rectangles méticuleusement placés par Mike Bithell. Ecoutez la voix off lue avec nostalgie et un peu d’amusement par Danny Wallace. Thomas Was Alone raconte l’histoire des premières Intelligences Artificielles sensibles, et de comment elles travaillèrent ensemble pour, et bien, ne pas s’échapper.

Dead Z Meat est annoncé sur Nintendo Switch pour le 15 octobre.