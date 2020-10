Party Hard 2 (Nintendo Switch) – Le test

Vous avez un petit faible pour les films de type « Slasher » comme Vendredi 13 ? Vous en avez ras le bol que vos voisins fassent la teuf toute la nuit ? La boite de nuit située en face de chez vous est insupportable le week-end ? Alors prenez votre plus joli masque de Hockey, affûté votre plus beau couteau et venez jouer à Party Hard 2 !

Un pitch simpliste

Party Hard 2 qu’on se le dise maintenant, ne brille pas par son scénario, un homme, qui en a marre, décide tout simplement de buter plein de gens. L’histoire se découvre au fur et à mesure mais, c’est très léger. Le jeu repose principalement dans ses phases de gameplay.

C’est d’ailleurs le point faible du jeu son histoire, on se retrouve dans chaque niveau avec aucune indication d’histoire, on ne sait pas pourquoi notre personnage veut tuer certaines personnes ni casser certains trucs, bref on ne sait rien du tout. C’est un peu dommage.

En dehors de ça les niveaux consistent soit à un objectif simple : tuer tout le monde, soit suivre une série d’objectifs (tuer 20 membres d’un gang, faire exploser des camions, etc…). Vous pouvez même débloquer des objectifs cachés qui vont alors faire apparaître des choses parfois sympas.

Hitman Miami

Pour expliquer le gameplay nous pourrions vous renvoyer vers l’Agent 47 d’Hitman, vous devez tuer à tout-va, soit des personnes pour l’objectif précis, soit tout le monde. Pour ça vous avez à disposition un couteau et une technique spéciale (qui est très longue à se recharger), cette technique va tuer tout le monde autour de vous dans un rayon de 2m environ.

Il va alors falloir jouer sur la visibilité des gens, les tuer dans le dos, ne pas se faire griller, cacher le corps. Bref jouer l’assassin parfait ! Vous avez aussi à votre disposition un tas d’objets comme par exemple des bidons d’essence, essence qui une fois combinée avec de l’alcool vous donnera un cocktail Molotov ! Vous pouvez aussi utiliser votre environnement, faire tomber un objet sur quelqu’un, saboter un narguilé pour que la personne prenne feu, saboter un distributeur de boissons pour électrocuter quelqu’un ou bien encore faire exploser un camion ou de la TNT !

Le côté Hotline Miami se ressent dans le visuel et l’ambiance musicale, nous avons une musique électro type synthwave très portée vers les années 80 de qualité. C’est prenant et explosif : c’est une bande-son de qualité. Côté graphisme, on est sur du pixel mixé à la 3D, les décors sont en 3D, mais tout ce qui est situé dessus est en pixel. Les personnages aussi sont en pixel, malheureusement il y a très peu de modèles différents.

Un portage de qualité

Le jeu est parfois un peu pixélisé … bon OK, pour une fois c’est normal ! Sincèrement, le gameplay correspond vraiment bien à la switch et surtout en mode portable. En docké évidemment ces jeux qui ont un aspect pixélisé sont parfois un peu « piquant », mais il s’en sort très bien.

Les petites sessions allant de 5 à 25min environs permettent de se lancer facilement en mode portable. Un mode deux joueurs est dispo (on vous conseille vraiment de le faire sur grand écran) et il est bien fichu.

La maniabilité sur switch est bonne, mais c’est celle du jeu qu’on pourrait un peu critiquer, surtout au niveau des hitbox lors des meurtres au couteau, mais ce n’est pas trop gênant non plus.