Haven arrivera en 2021 sur Nintendo Switch

The Game Bakers révèle une nouvelle vidéo à l’occasion de l’annonce de la date de sortie de Haven sur PC, PS5, Xbox Series X et Xbox One.

Montpellier, France – 28 octobre 2020 – The Game Bakers est heureux d’annoncer que Haven, son RPG sur l’amour et la liberté, sera disponible dès le 3 décembre 2020 sur PC (Steam, Microsoft Store et GOG), PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox One (Xbox Game Pass). Un nouveau trailer qui dévoile un peu plus de l’histoire du jeu accompagne cette annonce.

Dans Haven, vous incarnez un couple d’amoureux, Yu et Kay, qui ont tout quitté pour s’enfuir sur une planète inconnue dans l’espoir de rester ensemble. Incarnez les deux personnages en même temps, dans une relation de couple traitée avec maturité et humour. Coordonnez les deux personnages dans des combats en temps réel afin de protéger leur vie et leur relation. Glissez au-dessus des plaines, bricolez, cuisinez et trouvez des ressources pour aménager votre nid douillet et réparer votre vaisseau. Choisissez votre destin : à quoi êtes-vous prêts pour rester ensemble ? Pourrez-vous tout sacrifier par amour ?

“Nous voulions créer un jeu qui explore les nuances et les complexités d’une relation adulte tout en proposant aux joueurs et aux joueuses un voyage aux multiples facettes : de l’aventure, de l’humour, de la tension et du mystère” explique Emeric Thoa, directeur créatif et co-fondateur de The Game Bakers. “Nous sommes ravis de partager l’histoire de Yu et Kay avec le plus grand nombre en amenant le jeu sur les consoles Xbox et PlayStation de nouvelle génération en plus du PC et des consoles actuelles“.

Les joueurs qui achètent le jeu sur PS5 le recevront gratuitement sur PS4 et vice-versa. Cela sera aussi le cas sur Xbox Series X, Xbox One et Windows. Les versions Nintendo Switch et PS4 sont attendues au premier trimestre 2021.