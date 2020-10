Résumé rapide du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Octobre 2020

Un Nintendo Direct Mini: Partner sauvage est apparu sans crier gare !

Au programme plein de jeux, des dates, mais ne trainons pas place au infos et aux vidéos !

Bravely Default 2, une nouvelle vidéo et surtout une date de sortie ! Le 26/02/21 ! Place à vos précommande.

Story of Seasons – Pionners of Olive Town débarquera le 26/03/21 !

Un rappel pour Immortal Fenyx qui sortira bien le 3 décembre sur Switch.

Ensuite nous avons des petites infos sur des jeux indés comme Griftlands qui est prévu pour l’été 2021. Et Tropico 6 Nintendo Switch Edition pour le 6 novembre !

Le Cloud Gaming débarque sur switch ! Pour pouvoir jouer à des jeux d’une qualité graphique superieur à ce que peut nous proposer la switch, les clouds version de Hitman et de Control sont disponible pour notre Nintendo Switch.

No More Heroes 3 à eu des informations aussi mais surtout … l’annonce de No More Heroes et No More Heroes 2 disponible … maintenant ! Et avec 10% de réduction (chaque jeux est à 17.99€)

Part Tim UFO un petit jeu disponible à 8.99€ est disponible dès maintenant !

Et pour finir en beauté Hyrule Warriors : L’ère du fléau à le droit à de nouvelles informations et surtout … une démo gratuit disponible dès maintenant !