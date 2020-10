Top des ventes de la semaine au Japon: retour au calme

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 octobre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

On noe la grosse décente de Mario Kart Live: Home Circuit – Mario Set / Luigi Set pour sa deuxieme semaine, apparemment due à des stocks un peu random.

01./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 23.069 / 5.885.737 (-33%)

02./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 21.120 / 1.717.266 (-23%)

03./04. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 10.383 / 355.428 (-30%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.802 / 3.228.948 (-19%)

05./01. [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit – Mario Set / Luigi Set <RCE> (Nintendo) {2020.10.16} (¥9.980) – 7.691 / 81.609 (-90%)

06./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.088 / 3.773.724 (+5%)

07./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.863 / 1.537.361 (-9%)

08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.736 / 3.860.637 (-25%)

09./12. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.051 / 411.984 (-13%)

10./11. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.739 / 1.580.887 (-27%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont encore baissé, passant de 95 582 unités à 64 768 unités. (et oui, les pénuries et les loteries sont encore assez fréquentes pour le modèle classique). Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à 15 697 804 exemplaires, avec 2 761 601 exemplaires pour le modèle Lite et 12 936 203 exemplaires pour le modèle classique.