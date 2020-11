5 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Si vous êtes un fan de la série Constructor, préparez-vous à en voir encore plus sur nintendo Switch. L’USK allemande a évalué Constructor 2025 pour une sortie sur la console hybride de Nintendo, bien que nous ne puissions pas trouver de détails sur ce qu’est exactement le jeu. Il ne semble pas encore être annoncé, mais avec System 3 comme éditeur, il ne fait aucun doute qu’il est lié à la série Constructor. Nous vous donnerons plus de détails dès qu’ils seront disponibles.

VirtuaVerse est une aventure cyberpunk rétro et complexe en point’n’click se déroulant dans un futur proche où Technomanciens, graffeurs RVA, groupes de hackers, cryptochamans et archéologues numériques côtoient les cyberguerres épiques et la débauche virtuelle. Le comité de notation brésilien a ajouté une évaluation pour VirtuaVerse sur Switch. La note est apparue le 15 octobre dernier, en même temps que les versions PS4/XB1. Il semble que nous puissions nous attendre à une annonce sur celui-ci bientôt.

Dans un futur proche, une Intelligence Artificielle domine toutes les autres IA ainsi que leurs gouvernements. La société tout entière a migré vers une réalité connectée en permanence à un réseau unique, où l’expérience des individus est sans cesse optimisée par le traitement des données personnelles. Nathan, un marginal refusant de faire partie de ce nouveau système, vit à l’écart en revendant au noir du matériel trafiqué et des logiciels piratés. Équipé de son casque custom, il fait partie de la poignée d’élus pouvant se débrancher de la RVA et voir le monde pour ce qu’il est vraiment. Il vit en ville avec sa petite amie Jay, une graffeuse RVA de talent dont les drones aspergent de techno-couleurs les murs cybernétiques de la ville. Mais un jour, Nathan se réveille dans un lit vide. Jay a disparu au milieu de la nuit. Le seul indice dont il dispose est un message mystérieux sur le miroir de la salle de bains. Ayant accidentellement endommagé son casque, Nathan se retrouve déconnecté du réseau. Déterminé à découvrir ce qui est arrivé à Jay, il va se retrouver embarqué dans un périple inattendu impliquant le groupe de hackers de Jay et une guilde de Technomanciens RVA. Il va devoir parcourir le monde et explorer des cimetières électroniques, percer les secrets de l’archéologie numérique, affronter des tribus de cryptochamans et résister aux tentations de la débauche virtuelle.

What The Fork – la meilleure utilisation des fourchettes depuis le dîner – est là ! Sautez sur votre chariot élévateur et relevez les nouveaux défis, seul ou dans une coopérative classique de canapés pour un maximum de quatre joueurs. Laissez les moteurs électriques rugir et frapper les fourchettes !

Au travers de lieux bizarres et colorés mais aussi sombres du monde d’Heldia, nos Héros cherchent à tout prix à sortir des griffes du Démon. Azurebreak Heroes est un RPG en 2D avec des éléments roguelite. Combattez des créatures d’outre-monde, affûtez vos compétences, débloquez de nouveaux héros et choisissez les améliorations que vous voulez tout en cherchant à vous échapper du Monde-Prison d’Heldia.

B-SIDE GAMES a annoncé une version physique du rétro shoot ’em up Kyogeki Quartet Fighters (Quad Fighter K) pour Nintendo Switch. Développé par Happymeal (série Akita Oga Mystery Annai), Kyogeki Quartet Fighters se déroule dans un futur lointain où une mystérieuse race extraterrestre a pour objectif la conquête de la Terre et l’anéantissement total de la race humaine. Vous dirigez le EDC (Earth Defense Corps) pour lancer une contre-attaque totale afin de vaincre les envahisseurs extraterrestres maléfiques. Initialement disponible en version numérique en 2018, la version packagée est lancée le 16 novembre et comprend une copie physique du jeu, un autocollant de pochette, un autocollant de cassette, une boîte et un manuel pour le shoot ’em up Denshikantai Knack (également inclus comme jeu bonus), et un CD de la bande sonore.