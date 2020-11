Le détail des ajouts de Need for Speed Hot Pursuit Remastered sur Nintendo Switch

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

EA dévoile le contenu en plus de la version Remastered de Need for Speed Hot Pursuit qui arrive dans quelques jours sur Nintendo Switch.

Gardez le rythme avec toutes les mises à jour de jouabilité à venir dans Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

La semaine dernière, nous vous avions accueilli à nouveau à Seacrest County. Aujourd’hui, il est temps de parler du contenu et des mises à jour supplémentaires du jeu, incluant un large choix de voitures et d’événements passionnants ainsi que deux modes multijoueur uniques.

Cinq packs de contenu téléchargeable : le pack Rebelles SCPD, le pack Super Sport, le pack Armé & Dangereux, le pack Lamborghini indomptables et le pack Porsche en Liberté sont inclus dans la version de base de NFS Hot Pursuit Remastered. Six heures de jeu et plus de 30 défis supplémentaires ont été intégrés dans la carrière solo, vous offrant ainsi plus de contenu à découvrir dès votre première course.

Participez à des événements spécifiques de constructeurs avec de nombreuses supercars de rêve. Elles sont disponibles pour la première fois sur PC et sont déverrouiller hors ligne ou en battant vos amis dans les événements Autolog en ligne.

Voici les voitures comprises dans les packs de contenu téléchargeable :

Alfa Romeo 8C Competizione

Aston Martin DBS

Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro

Bentley Continental Supersports Cabriolet

Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Chevrolet Corvette Z06

Dodge Viper SRT10

Dodge Viper SRT10 Final Edition

Ford GT500 Shelby

Gumpert Apollo S

Lamborghini Countach 5000 QV

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Reventón

Lamborghini Sesto Elemento

Maserati Quattroporte Sport GT S

Nissan 370Z

Porsche 911 Turbo

Porsche Cayman S

Porsche 911 Speedster

Porsche 959

Porsche Panamera Turbo

Porsche 911 GT2 RS

Et les voitures de flic des packs de contenu téléchargeable :

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Gumpert Apollo S

Lamborghini Countach 5000 QV

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Sesto Elemento

Porsche 959

Porsche 911 Speedster

Porsche 911 GT2 RS

Deux styles de course et de poursuite multijoueur passionnants ont également été ajoutés via les packs de contenu téléchargeable : Course à l’armement et Most Wanted.

Course à l’armement est un mode où le chaos motorisé règne et où tout le monde est armé jusqu’aux dents. Utilisez des gadgets, de l’équipement et des coups bas contre vos adversaires. Rien ne vous empêchera de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Most Wanted est une expérience en monde ouvert palpitante où une équipe de flics est chargée de traquer un joueur identifié comme le Most Wanted. Les alliés du traqué, eux, doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ralentir les flics et aider le Most Wanted à s’échapper.

De plus, les succès et trophées du jeu original ont été mis à jour et combinés avec les équivalents des packs de contenu téléchargeable. Un nouveau sélecteur de couleurs de voiture permet aux joueurs de choisir parmi une large palette de couleurs et de types de peintures différents. Chaque raccourci et chaque itinéraire alternatif du jeu a également été repensé avec plus d’accessoires et une visibilité améliorée pour tous les arrêts brutaux, les entrées et les sorties.

Et ce n’est pas tout :

L’apparence et la lisibilité de l’ATH ont été améliorées

Il y a un tout nouveau Garage de pilote

Tous les écrans de menu et de chargement ont été mis à jour avec plus d’informations utiles disponibles pour le joueur pour tous les événements sur l’écran Carte de carrière

La cinématique d’intro originale a été améliorée par l’IA

Toutes les vidéos du jeu ont été repensées et mises à jour

Les menus multijoueur en ligne ont été mis à jour et améliorés

La possibilité d’ignorer la vidéo et les séquences de récompenses a été ajoutée pour les joueurs voulant passer directement à l’action.

La semaine prochaine, Sous le capot détaillera le mode multijoueur, Autolog et le cross-play, ainsi que la dynamique unique remplie d’action entre les pilotes et les flics de Seacrest County.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered sera disponible le 6 novembre sur PlayStation®4, Xbox One et PC, puis le 13 novembre sur Nintendo Switch™.