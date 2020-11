Crown Trick (Nintendo Switch) – Le test

La Team17 en ce moment ne chôme pas pour éditer des titres, notamment des Rogue Like, aujourd’hui nous allons passer un moment avec « Elle » et « Couronne » à parcourir des donjons générés aléatoirement. Alors, prenez place sur votre meilleur trône et coiffez-vous de votre plus belle couronne de galette des Rois, c’est parti pour Crown Trick !

« Elle » fait des cauchemars

La protagoniste de l’histoire, simplement nommée « Elle » fait régulièrement des cauchemars. Mais une nuit, son cauchemar est plus difficile que d’habitude et se met alors à parler avec « Couronne » qui a l’air d’en savoir beaucoup sur le monde des cauchemars. Il nous fait comprendre que ce n’est pas simple en ce moment, les monstres deviennent très agressifs et menacent à terme le monde des humains. « Elle » se retrouve alors contrainte de porter la couronne et d’avancer dans le donjon pour renverser Vlad, l’humain qui est à la cause de tous ces problèmes.

S’ensuit un tutoriel qui va vous expliquer comment fonctionne le jeu, au début d’une « run » vous allez devoir choisir une arme parmi plusieurs proposées, ce ne sera pas forcément votre arme définitive. Ensuite, vous apprenez que tout est au tour par tour, nous sommes dans un dungeon crawler alors assez classique, à chacun de vos mouvements vont alors se déclencher les évènements et déplacements des ennemis. À vous de bien gérer et prendre en compte tout ça, vous vous déplacez sur un terrain quadrillé.

Asservissez vos ennemis !

L’une des spécificités supplémentaires de Crown Trick est sa gestion des « pouvoirs », vous ne choisissez pas réellement vos pouvoirs, mais, surtout, il faut les débloquer ! Chaque étage comporte au moins un « sous-boss » qui se révèle une fois battu comme un pouvoir, par exemple vous battrez un ennemi électrique, ce dernier pourra alors ensuite être équipé et débloquer 2 pouvoirs (souvent un pas cher et rapide à regen et un long qui demande plus de mana et plus de temps). Au début d’une run, vous pourrez choisir 1 familier parmi 3 pour vous équiper, par la suite vous trouverez des salles qui vous permettent d’en équiper un second. Une fois un ennemi débloqué il devient du coup accessible dans votre roster aléatoire. C’est une mécanique agréable, certains vont vraiment bien matcher avec d’autres, par exemple certains vont mettre le feu au sol et vous pourrez alors faire un combo avec un autre élément.

Les armes, les pouvoirs, tout ça est aléatoire et il reste quoi ? Les reliques ! Les reliques comme dans tout bon Roguelite vont vous octroyer un bonus pas désagréable, par exemple augmenter vos dégâts avec certaines armes, votre affinité avec un élément, et tout ça bien sûr aléatoirement et avec des niveaux de rareté. Il y a aussi des objets qui seront lootés sur les ennemis, ces objets à utilisation unique seront alors utilisables le nombre de fois que vous avez l’objet, ils pourront servir à soigner vos altérations ou encore à attaquer les ennemis.

Du pur Roguelite

Crown Trick est un roguelite tout ce qui se fait de plus classique, vous l’aurez compris les pouvoirs, les armes, mais aussi les familiers, les étages, les salles, les boss bref tout est aléatoire et c’est pour notre plus grand plaisir !

Vous aurez alors le plaisir de découvrir salle par salle ce qui va vous arriver, un groupe de monstres ? Un sous-boss ? Une salle avec un coffre ? Une salle qui contient un gacha ou une machine à sous ? Une salle avec un changement de pouvoir possible ? Bref, vous aurez toujours une petite tension quand vous changez de salle.

De plus lors de votre voyage vous obtiendrez deux types de monnaies, de l’argent pour acheter des armes/reliques entre deux étages, mais aussi une monnaie plus pérenne, les fragments d’âme. Vous allez pouvoir les dépenser dans votre hub pour améliorer vos prochaines runs. Par exemple augmenter le nombre d’armes à disposition au début, le pourcentage de rareté de ces armes, améliorer vos familiers (ce qui vous procurera des bonus permanents). Bref, plus vous jouez, plus ce sera facile … mais pas tant que ça non plus.

Un léger spoiler, mais obligatoire, une fois que vous aurez vaincu Vlad, le jeu n’est pas fini, des ennemis encore plus puissants vont se débloquer et chacun d’eux aura sa propre règle de donjon. Un gant par exemple qui s’améliorera au fur et à mesure que vous avancez dans les étages, cet objet (réutilisable à l’infini avec juste un compteur de temps entre chaque utilisation) sera alors forgé selon votre envie (alors on ne va pas se mentir, c’est le gantelet de l’infini dans lequel vous placez les gemmes qui portent presque le même nom que dans les films Avengers).

C’est joli, mais …

Visuellement, Crow Trick est très joli, mais la direction artistique fait vite penser à un jeu mobile, surtout au niveau des ennemis finalement peu variés (une dizaine de boss sont disponibles, et certains sont des changements de couleur). Dès que vous déclenchez une grosse combinaison élémentaire en chaîne alors le jeu passe en mode PowerPoint, mais heureusement ça ne dure que quelques instants, le reste du temps le jeu étant en mode tour par tour le lag est vraiment absent. Ouf !

Les musiques accompagnent vraiment le jeu et sont de qualité, les bruitages correspondent bien au titre aussi. En dehors de ça ce qui déçoit principalement c’est le manque d’assets assez global, que ce soit les salles ou les ennemis on a souvent l’impression de refaire la même chose, heureusement que tout le reste est très équilibré.

Car oui Next Studios a fait un superbe travail d’équilibrage, vous allez pouvoir jouer au corps à corps de multiples manières possibles, faire des combos avec vos éléments, mais le hasard est bien fait dans Crown Trick, on est rarement frustré par les reliques, armes et familiers, il y a toujours quelque chose à tirer avec ce qu’on nous propose et justement ça nous oblige à ne pas stagner sur un gameplay spécifique.

La dernière petite chose que l’on pourrait reprocher, mais qui est aussi un point positif à la fois c’est son « histoire », bien que pas profonde elle axe le jeu et on peut « finir » finalement ce roguelite. Si vous avez de la chance au hasard, vous pourrez terminer l’histoire en une petite douzaine d’heures. Mais roguelite oblige, il y a de la rejouabilité et de l’optimisation.