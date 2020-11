Ciel Nosurge DX et Ar Nosurge DX annoncé et daté sur Switch au Japon

On vous parlait aujourd’hui d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy à travers une nouvelle vidéo de Koei Tecmo et Gust présentant l’introduction du jeu. On vous laisse retrouver cela sur cet article ou également ci-dessous. Au Japon, Gust ne s’est pas contenté de cette courte actualité. En effet, le développeur annonce l’arrivée de 2 jeux sur Switch. Il s’agit en vérité de 2 jeux initialement sortis sur PSVita et qui arrivent en HD en version DX comme l’a su si bien faire le studio avec de nombreux jeux de la série Atelier sur Switch. On vous laisse ci-dessous 2 vidéos présentant Ciel Nosurge DX et Ar Nosurge DX dont la sortie est déjà fixé au 28 Janvier 2021 sur l’archipel. On vous laisse visionner cela en attendant une probable annonce chez nous en 2021 en Anglais au moins. Tandis que nous rappelons la sortie d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy chez nous le 29 Janvier 2021 sous titré en Français!

Trailer d’annonce de Ciel Nosurge DX et Ar Nosurge DX

Gameplay pour Atelier Ryza 2, Ciel Nosurge DX et Ar Nosurge DX

Introduction d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy