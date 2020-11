La série Dragon Quest fêtera ses 35 ans en 2021!

A cette occasion Yuji Horii, le père de la série Dragon Quest, déclare que de nombreuses annonces sont à venir l’année prochaine lors d’une courte déclaration en fin de live dédié à un Festival dédié à Dragon Quest X. Il va de soit que le bonhomme parle surtout du Japon et que les annonces ne concernent pas nécessairement que du Jeu Vidéo. Il est probable que l’on ait déjà plus de nouvelles concernant le fameux Infinity Strash – Dragon Quest: Dai no Daibouken– avec potentiellement une date de sortie plus précise. Autre possibilité, celle d’avoir du nouveau concernant le nouveau jeu de la série Dragon Quest Monster dont on n’a plus de nouvelle depuis longtemps. Les plus optimistes miseront sur du Dragon Quest XII ou sur la rumeur du remake de Dragon Quest IX. En attendant d’avoir du concret dessus, on vous laisse revoir le fameux teaser vidéo d’Infinity Strash – Dragon Quest: Dai no Daibouken – que l’on espère voir arriver au moins sur Switch.