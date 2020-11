Square Enix dévoile plein d’infos sur Bravely Default II

La communication démarre pour Bravely Default II depuis l’annonce de sa date de sortie fixée au 26 Fevrier 2021 sur Switch lors du précédent Nintendo Direct Mini. Square Enix décide aujourd’hui de partager de nombreuses informations sur le récit, les personnages ou encore le système de jeu. Le tout illustré par de nouvelles images du titre afin de faire baver tous les fans de JRPG attendant déjà avec impatience de pouvoir se procurer le jeu. Notre rôle est de partager tout cela avec vous. En patientant pour la sortie du jeu, on vous invite à poursuivre ci-dessous afin de prendre connaissance de tout ça!

L’histoire se déroule sur le continent d’Excillant composé de 5 pays. Au côtés de Seth, un jeune marin ayant dérivé jusqu’au continent, et Gloria, la princesse du Royaume de Musa fuyant ses terres suite de sa destruction suite au vol du Cristal de celui-ci. Sans oublier, Elvis, un chercheur voyageant afin de résoudre les énigmes autour d’un mystérieux livre magique, ainsi qu’Adelle, une mercenaire qui l’accompagne dans son périple. Guidés par le destin, ces 4 personnes se croisent et ils entreprennent ensemble un voyage afin de remplir leurs objectifs et missions.

4 nouveaux personnages sur un tout nouveau monde…

Les personnages

Seth (Shunsuke Takeuchi, un jeune doubleur japonais ayant joué entre autre pour Caligula Effect ou Danganronpa V3)

Le héros de l’histoire est un jeune marin qui a dérivé jusqu’au continent d’Excillant. Il rencontre la princesse Gloria, provenant d’un Royaume disparu suite à un vol de Cristal. Il entreprend avec elle, un voyage à la recherche du Cristal.

Gloria Noi Musa (Yu Shimamura, a notamment doublé pour l’Attaque des Titans ou encore en tant que Princesse Zelda dans Skyward Sword et Breath of the Wild)

La princesse du Royaume de Musa, une contrée qui veillait sur l’harmonie du monde par le biais des Cristaux. Lorsque les Cristaux furent volés, le Royaume fonça droit vers sa destruction. Après s’être échappée et cachée un moment, elle entreprend son voyage déterminée à retrouver et ramener les Cristaux.

Elvis Lazlow (Kazuhiko Inoue, a notamment doublé Kakashi Hatake dans Naruto ou quelques rôles mineurs dans Fire Emblem Warriors et Echoes)

Un érudit qui parcourt le monde. Il entreprend son voyage afin de trouver l’astérisque nécessaire à la résolution des mystères autour du livre magique que lui a laissé son maître.

Adelle Ain (Yukana, a notamment doublé pour la série Code Geass en tant que C.C. ou encore dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel en tant que Sharon Kruger)

Une mercenaire à engager. Elle accompagne et s’occupe de la protection d’Elvis dans son voyage et ses recherches sur son livre magique.

Le Monde

Une évolution orthodoxe de la série Bravely. Un monde chaleureux et plus somptueux que jamais.

Le continent d’Excillant

L’histoire se déroule sur le continent d’Excillant sur lequel de nombreux nombreux mondes s’étendent. Qu’est-ce qui peut bien attendre nos héros, en voyage afin d’accomplir leur objectif?

Halshionia, la contrée de la brise printanière

Un pays pittoresque entourée d’une nature abondante et régit par le Roi Placido, connu comme étant un brave guerrier. Il y a environ 400 ans, le pays gagne son indépendance vis à vis du Royaume de Musa situé au nord de celui-ci. Beaucoup de personnes visitent le pays afin d’y savourer ses délices provenant des montagnes et ses mers environnantes.

Slone, la “forêt d’azur” (Hideyuki Tanaka, a notamment contribué dans le jeu vidéo sur Otacon dans Metal Gear ou Mithos dans Tales of Symphonia)

Reconnu comme étant le meilleur épéiste de son époque sur le continent d’Excillant, il est également le fidèle serviteur de la princesse Gloria. Il fut au service du Royaume de Musa avant de le fuir à son effondrement aux côtés de la princesse et d’arriver à Halshionia.

Placido Halshionia (Kento Fujinuma, a notamment contribué à la série anime Akame ga kill)

Le Roi du d’Halshionia. Il jouit d’une grande confiance de son peuple grâce à sa droiture tout en étant reconnu pour sa maîtrise des arts martiaux. Un Roi très généreux qui n’hésite pas à cacher la princesse Gloria lors de la destruction de son pays et qui ne ménage aucun effort dans la reconstruction du Royaume de Musa.

Dug Rampage (Junichi Suwabe, a contribué dans le Jeu Vidéo sur Seymour dans Final Fantasy X ou encore Amalthus dans Xenoblade Chronicles 2)

Un mercenaire formant un duo avec Selene Noetic. De nature violente et grossière, il est prêt à tout pour en échange d’argent. Lorsqu’il est convaincu de quelque chose, tout son enthousiasme se focalise dessus. Il est attiré par Selene qui ne lui prête en revanche aucune attention.

Selene Noetic (Kurosawa Tomoyo, a contribué dans le Jeu Vidéo sur Sothis dans Fire Emblem Three Houses)

Une femme intelligente, calme et lucide travaillant avec Dug Rampage. Une mercenaire vétéran ayant beaucoup d’expérience et ayant survécu sur de nombreux champs de bataille, elle maintient fermement le contrôle de Dug malgré la tendance du bonhomme à s’emporter.

Système

En plus de pouvoir jouer un système traditionnel de tour par tour avec combinaison de jobs et habilités, expérimentez les combats innovants, uniques et stratégiques de la série Bravely en ayant le contrôle sur vos tours via le système de Brave (Crédit de tour d’action) et de Default (Économie de tour d’action)

Brave et Default

La clé des combats se trouve dans le timing d’utilisation des mécaniques “Brave” ou “Default” tout en gérant vos BP (Brave Points) nécessaire pour agir.

En sélectionnant “Brave”, faites un crédit de tour à l’avance et lancez jusque 4 attaques consécutives!

En sélectionnant “Default” renforcez votre garde et économisez des BP en vous protégeant!

Maîtrisez le système de “Brave” et “Default” puis amusez-vous sur les possibilités offertes en combat!

Job et Habilités

Il est possible de configurer un “Job principal” et un “Job secondaire” à chacun de vos personnages. En combinant tout ça, il devient possible d’utiliser les habilités de ces 2 jobs en même temps. Il est possible de faire un guerrier équilibré en attaque et en défense. Ou alors un personnage spécialisé en magie. Les tactiques et évolutions des personnages ne dépendent que de vous!

En combinant les 2 jobs, créez votre propre personnage.

Obtention de nouveaux jobs

Les “Porteurs d’Astérisques” se mettront souvent en travers de votre route. En remportant la victoire face à eux, vous pourrez obtenir leurs Astérisques et cela vous permettra de changer de job.

En battant le porteur de l’Astérisque de Voleur, vous pourrez changer votre job en “Voleur”!

En les battant, vous débloquerez les compétences propres à ce job

Il existe de nombreux jobs et en montant de niveau dans un job vous apprendrez des Habilités. Les Habilités que vous aurez apprises peuvent être combinées à n’importe quel job.

Progressez dans l’histoire puis profitez de formation de combat toujours plus nombreuses.

Les JOB

En battant des Porteurs d’Astérisques, bien entendu les stats de vos personnages évoluent selon les jobs que vous obtenez et équipez mais cela changera radicalement aussi vos habilités, vos spécialisations d’armes et vos Attaques Spéciales.

Freelancer

Le job basique qui facilite votre aventure.

Un job polyvalent sans spécialisation particulière. Ils possèdent des habilités qui peuvent faciliter votre progression dans l’aventure et qui peuvent fournir du soutien à vos alliés.

Avant Garde

Le bouclier qui attire l’ennemi

Équipé de votre lourde armure et de votre bouclier, attirez les offensives ennemies sur vous

Mage Blanc

En ce qui concerne les soins, plus d’inquiétude.

Ils utilisent énormément de magie de soin ou d’assistance afin d’augmenter le taux de survie du groupe.

Mage Noir

Le spécialiste de la Magie offensive

Un Job spécialisé dans la Magie de type offensive. Il peut venir à bout de plusieurs ennemis en même temps à l’aide de sa puissante magie.

Moine

L’attaquant aux poings célestes

Sans armes et en ne comptant que sur la seule force de vos poings, vous pourrez déclencher des attaques dévastatrices.

Voleur

Emportez tout ce qui se présente à vous

A l’aide de votre grande vitesse d’action et d’esquive, vous pourrez dérober de nombreux éléments de vos ennemis.

Bonus de précommande

Un code pour télécharger des arrangements de musique originales du compositeur Revo!