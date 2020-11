Chasseurs de Trolls Protecteurs d’Arcadia (Nintendo Switch) – Le test

« Oh petit, truc, machin »

« oui chef, et mon pseudo c’est zniko, chef »

« ah ouais c’est ça, bon j’ai un test pour toi : du Wayforward, éclate-toi »

Alors au premier abord, du Wayforward, ça sent bon : la série des Shantae depuis bientôt 20 ans, quelques essais comme A Boy And His Blob sur Wii ou bien encore Duck Tales Remastered. Mais comme ça ne suffit pas pour remplir le frigo, Wayforward c’est aussi beaucoup de jeux de commande basés sur des licences à succès, comme Bob L’éponge ou Hotel Transylvania, dont l’intérêt vidéoludique est trop souvent limité. Bref on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser d’autant plus que Chasseurs De Trolls est basé sur la série éponyme créée par Guillermo Del Toro et produite par Netflix. Prudence…

Chasseurs de fan service

Pour ceux qui ne connaissent pas (les plus de 12 ans sans doute), chasseur de trolls vous fait découvrir les aventures de Jimmy, un ado qui, trouvant l’amulette de Merlin, devient chasseur de trolls (d’où le titre). Il ne sera pas seul dans son aventure puisque Toby (l’acolyte pas drôle et pénible) et Claire (la jolie fille courageuse) viendront le rejoindre.

La série a connu un certain succès vu qu’après trois saisons et deux spin-offs, un film d’animation est prévu pour 2021. Alors comme il faut battre le fer tant qu’il est chaud, sans doute se sont-ils dit qu’un jeu vidéo en plus ça ferait bon genre.

Le jeu commence à la fin de la troisième saison, après avoir vaincu la fée Morgane et rendu Jimmy à moitié troll, les scénaristes font apparaître Porgon un troll pirate (si si ça existe) qui possède le pouvoir de vous envoyer dans le temps. Ce qui sera un prétexte pour revisiter les lieux emblématiques de la série et recombattre les méchants de chaque saison.

Sur le papier, le contrat semble rempli niveau fan service. Est-ce suffisant pour en faire un bon jeu ? Malheureusement non.

Remarquons de suite qu’aucune cinématique ne viendra agrémenter vos parties. Juste beaucoup de dialogues sur des plans fixes du moteur du jeu. Ça commence vraiment mal pour un jeu à licence.

Reprenons la litanie des choses déplaisantes avec les temps de chargement et la durée de vie du titre. Chasseur de trolls se termine en moins de 4h, ce qui est déjà court en soi, mais en plus les temps de chargements doivent bien représenter 30 minutes de ce temps !!!! Et je ne plaisante pas. Vous passerez un temps fou et pénible à attendre que les niveaux se chargent. Le hub central s’appelle le marché aux trolls, vous y trouverez 4 échoppes. Mais après un premier passage, vous ferez tout pour y échapper, car à chaque entrée ou sortie d’une échoppe, il vous faudra attendre 1 minute que le marché se charge. Et on ne parle pas d’un jeu en 3D gourmand en ressource, de jeux de lumière merveilleux ou d’un niveau de 8 km². Non juste d’un plan de la taille de trois écrans, sans rien de foufou à afficher.

Chasseurs de contenu

Revenons à nos trolls : le titre de Wayforward est un jeu d’action/plateforme en 2D dans lequel vous pouvez faire appel à vos amis pour débloquer les passages et vous permettre de poursuivre votre chemin. Si le principe est louable, Joy-Con en main, le titre manque cruellement de rythme. L’appel aux amis (oui c’est mon dernier mot Jean-Pierre) est soumis à un timer qui nous oblige régulièrement à attendre qu’il se recharge. Le level design est sans surprise et les différents collectibles ne posent pas vraiment de problèmes. Ils sont visibles et faciles d’accès avec les pouvoirs. Ces collectibles vous permettront d’acheter différents objets inutiles tant le jeu est facile.

Les phases de plateforme ne présentent, elles non plus, aucune difficulté. Les niveaux s’enchaînent pendant que notre ennui et notre envie de passer à autre chose augmentent. L’équilibrage des Boss est lui aussi étonnant vu que celui qui pose le plus de problèmes est le premier. Les suivants donnent l’impression d’avoir moins de PV et des patterns bien plus simples…

Simplifions les débats en affirmant haut et fort que la cible est un public jeune. Mais d’autres titres tels que Kirby ou Yoshi s’adressent à ce même public et ils proposent un contenu bien plus conséquent et des phases requérant bien plus de doigté.

Finissons avec la partie graphique, les sprites sont assez petits, mais ce qui est vraiment gênant c’est le choix des couleurs d’arrière-plan : un ennemi sombre okay, un arrière-plan sombre okay, mais l’un sur l’autre ça ne donne pas grand-chose de visible.