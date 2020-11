Vers plus de Portages, Remaster et Remake de jeu Atlus

Il y a quelques jours, SegaSammy a tenu une présentation vidéo à l’attention des investisseurs. Le CEO, Haruki Satomi, a ainsi longuement parlé sur leur plan d’expansion en terme de Business. Vient alors un moment où celui-ci se dit surpris et satisfait de la performance de Persona 4 The Golden, ressorti sur Steam durant l’été 2020. Sega semble conscient de la force que possède les IP d’Atlus, titres qui leurs appartiennent désormais. Et suite à ce succès, l’éditeur énonce sa volonté de proposer plus de Portage, Remaster voire des Remake des jeux du catalogue d’Atlus sur des plates-formes diverses et variées. En ce qui concerne le public Nintendo, on attend certainement toujours une annonce de Persona 4 The Golden voire celle d’un portage de Persona 5 Royal sur Switch. En piochant plus dans le catalogue d’Atlus, il est probable de voir arriver des portages de la série Etrian Odyssey tandis que les plus fou voient arriver la série Trauma Center. En attendant, ce plan n’a pas nécessairement attendu cette présentation aux investisseurs pour être enclenché vu qu’on rappelle l’arrivée de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sur Switch prévu pour le Printemps 2021.