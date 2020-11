La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Serious Sam Collection, Puyo Puyo Tetris 2, Sam & Max, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Serious Sam Collection – 4.1GB

Monster Truck Championship – 2.9GB

Grisaia Phantom Trigger 05 – 2.3GB

Captain Sabertooth and the Magic Diamond – 2.2GB

My Aunt is a Witch – 2.0GB

S.N.I.P.E.R. – Hunter Scope – 1.9GB

Pretty Princess Party – 1.5GB

Puyo Puyo Tetris 2 – 1.2GB

Cake Bash – 1.2GB

Karma Knight – 1.2GB

The Casino -Roulette, Video Poker, Slot Machines, Craps, Baccarat- – 1.1GB

Evolution Board Game – 980MB

Sam & Max Save the World Remastered – 832MB

Death Tales – 770MB

Tracks – Toybox Edition – 752MB

Fantasy Friends – 728MB

Ramp Car Jumping – 605MB

Brawl Chess – 372MB

Educational Games for Kids – 278MB

Gunpig: Firepower For Hire – 253MB

Bridge Constructor: The Walking Dead – 244MB

Fall Gummies – 178MB

Girabox – 151MB

Futoshiki Math – 146MB

Cape’s Escape Game – 96MB

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes – 86MB

Tiny World Racing – 67MB