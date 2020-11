Zoids Wild Blast Unleashed (Nintendo Switch) – Le test

Avec la fin d’année et la venue (quasi-certaine malgré le confinement) du Père Noël, les jeux à licences (préférées ?) des cours de récré débarquent… Après Bakugan, c’est désormais les Zoids qui débarquent sur Nintendo Switch…

Une histoire de jouets

Les zoids ont fait leur premiers pas robotiques au début des années 80, il s’agit d’une gamme de jouets créé par Tomy. Il s’agit de robots reprenant une apparence d’animaux, allant des dinosaures (un pseudo t-rex) aux monstres préhistoriques (tigres à dent de sabre) en passant par des insectes (scolopendre) et aussi des animaux « sauvages » (gorille, tortue !,…). Au départ peu populaire au Japon, ils ont connu le succès principalement en Amérique et aussi en Europe. C’est d’ailleurs ce succès qui relancera la série au Japon et entraînera également la réalisation de plusieurs animés, ainsi que de nouveaux jouets… Le jeu qui nous intéresse ici est basé sur la cinquième série animée en date et fait partie d’un projet « crossmedia » (Nouveaux jouets / Nouveau manga / Nouvelle série animée / Jeu vidéo uniquement sur Switch) destiné à relancer un peu la franchise. Le premier handicap dont écope le jeu, c’est l’absence de sortie en VF de tous les autres médias… En effet, à part aux USA où la série à un véritable public, c’est un peu le désert chez nous, du coup c’est un peu plus compliqué pour nous de comprendre toute l’histoire… On va donc retenir qu’il s’agit d’affrontement entre des mechas trop stylés !

Mecha Godzilla Vs Mecha Kong

En fait, ce titre est un jeu de baston (entièrement en 3D) où il est possible de se déplacer librement dans les limites de l’arène. Le jeu propose différents modes, que nous allons parcourir ensemble. Le premier c’est le mode « Combat », classique, il vous permettra de jouer des affrontements en solo contre l’IA, ou alors de défier un de vos amis ! Vous aurez le choix entre quatre personnages pour commencer, mais vous pourrez en débloquer au cours de vos parties pour arriver à un total de 16. Ça reste correct, même si ce n’est pas la panacée.

Arrive ensuite le mode « Missions », lui-même découper en trois modes :

Endurance

Scénario

Entraînement

On vous recommandera de commencer par l’entraînement, histoire de vous familiariser avec les contrôles des Zoids. Premier constat, c’est franchement très accessible ! En fait, les combinaisons de touches pour lancer les attaques sont exactement les mêmes pour chacun des Zoids. Y Coup Faible, X Coup Moyen, A Coup Fort et B pour esquiver, L pour se défendre. Appuyer sur L, R, Lr, ou Zr (au choix) plus une des autres touches d’attaque lancera un coup spécial (dont vous aurez l’indication à l’écran). À force de frapper, vous remplirez une jauge qui vous permettra de passer en mode Wild Blast en pressant L+R ou Lr+Zr, modifiant un peu l’apparence de votre Zoid et le rendant temporairement plus puissant, ce mode vous permettra également de lancer son attaque ultime, le Final Blast ! (en pressant les deux mêmes touches) Rien de bien compliqué, surtout que ces attaques donnent lieu à une petite animation plutôt bien foutue et que généralement elle a tendance à pas mal entamer la barre de vie de nos adversaires.

Une fois passé l’entraînement, vous pouvez vous attaquer au gros du jeu, le mode « Scénario ». Petite déception, il s’agit forcément d’une série de combats, uniquement introduits par des dialogues entre des personnages sur fond d’images fixes. Il y a certainement des références à la série animée… mais vu qu’elle est inédite chez nous c’est compliqué d’y saisir toutes les petites subtilités. Notons quand même, sur une note positive, que l’ensemble des textes est traduit en français ! ça permet de comprendre un peu l’histoire qui il faut l’avouer ne casse pas 3 pattes à un zoid… En fait vous enchaînerez les combats et vous réaliserez rapidement que c’est celui qui frappe les boutons le plus rapidement qui pourra remporter la victoire. Malgré les possibilités de défense et certaines subtilités à ce niveau-là (il faut anticiper les coups de l’adversaire pour se défendre), la méthode bourrine avec enchaînement de coups et finish en lançant son Final Blast vous permettra de venir à bout relativement facilement de vos adversaires… L’intérêt étant qu’en mode histoire vous débloquerez de nouveaux personnages pour le mode combat ainsi que des musiques et des images tirées du jeu. Vous pourrez également compléter une encyclopédie des Zoids vous permettant d’en apprendre un tout tout petit petit peu plus sur les Mechas que vous pouvez incarner. Comptez une après-midi pour boucler le mode scénario, si la répétitivité des combats ne vous arrête pas avant…

Le dernier mode, « Endurance » consiste également en un enchainement d’affrontements, avec des dialogues statiques, à ceci près qu’il ajoute une petite subtilité. Après chaque victoire, vous aurez la possibilité d’augmenter une de vos capacités (Force, Barre de vide, Possibilité de passer plusieurs fois en mode Wild Blast, augmentation des points) ce qui pourra vous donner un avantage dans le combat suivant, cela permet également en cas de victoire de débloquer un peu de contenu Bonus.

Dommage que le titre ne dispose pas d’un mode de combat en ligne, qui permettrait de véritablement éprouver les mécaniques évoquées dans l’entraînement, mais jamais utilisables durant les parties…

Mecha ce que ça casse la baraque ?

Il faut avouer que graphiquement, le titre s’en tire plutôt bien. Malgré un petit effet d’aliasins, les Mechas sont vraiment bien réalisés. Les modèles sont beaux, quand ils se transforment les animations sont vraiment bien réalisées et l’ensemble reste vraiment fluide, malgré les différents effets lâchés durant les combats. Les couleurs sont vives et le rendu fait très animé sans être totalement en Cell Shading. Nous étions relativement surpris par le très beau rendu des personnages et des attaques et surtout la fluidité de l’ensemble. Par contre pour le reste, c’est un peu le désert… Les arènes circulaires dans lesquelles on peut se déplacer librement sont relativement vides et on regrette qu’il n’y ait aucune interaction possible avec les éléments du décor, histoire de rajouter un peu de piquant à la partie… En fait il n’y a qu’au niveau des Mechas qu’il y a un semblant de variété, car même si les combinaisons de touches sont identiques pour lancer les attaques des différents personnages, celles-ci ont vraiment des effets différents d’un zoid à l’autre. Ils sont vraiment tous différents dans leurs comportements et même dans leurs déplacements (Exemple : La tortue Mecha est plus lente, mais bénéficie d’une meilleure défense/endurance et dispose également de techniques à distance digne d’un tank). Niveau sonore ça passe plutôt bien, on reste dans les sons d’un animé et les bruitages sont relativement crédibles pour des affrontements entre des titans de métal… Le contenu bonus devrait plaire aux fans de la série, proposant des musiques tirées de la série, l’encyclopédie des Zoids évoquée plus haut, ainsi que des images tirées de la série animée.