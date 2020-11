Shakedown: Hawaii se met à jour sur Nintendo Switch, bientôt sur 3DS

Après avoir réussi un tour de force en créant leur propre GTA-like sur un kit de développement NES, Vblank Entertainment offrait une suite spirituelle à son premier succès qu’était Retro City Rampage. Sorti en mai 2019 sur Nintendo Switch puis sur 3DS, Shakedown: Hawaii se met à jour. Dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et un peu plus tard sur 3DS le temps d’être certifié par Nintendo. Au programme de cette mise à jour annoncée comme majeure :

Notre test de Shakedown: Hawaii est disponible à cette adresse.

The Shakedown: Hawaii “Shake-Up” Update is now available on PC + Switch + PS4 + PS3 + PS Vita. Details: https://t.co/Gv1ABwccRb

(the update’s also coming to Nintendo 3DS, stay tuned!) pic.twitter.com/MILMP1EUfL

— Vblank (@RetroCR) November 15, 2020