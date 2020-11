Top des ventes UK: Hyrule Warriors en pleine hype du lancement réussi de la PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War a peut-être manqué la première place lors de la première semaine, mais il a rattrapé son retard lors de la deuxième semaine. Le FPS d’Activision se classe n°1 dans les derniers boxed charts britanniques, malgré une baisse de 27%.

Il s’agit en fait d’une très légère baisse sur une semaine de lancement par rapport à ce que l’on aurait pu constater habituellement. Call of Duty a eu des résultats bien plus faibles que d’habitude dans les magasins britanniques, mais c’est parce que la plupart des consommateurs ont plutôt téléchargé le jeu. Le numéro 2 est FIFA 21. Le jeu de football a été vendu à prix réduit dans le cadre des ventes du Black Friday, ce qui a entraîné une hausse de 121%. La troisième place est occupée par le Spider-Man : Miles Morales, une exclusivité PlayStation 5. Ce jeu a été l’un des principaux titres de lancement de la PlayStation 5, qui a également été lancée la semaine dernière. Nous n’avons pas les ventes des consoles, mais les boutiques nous ont dit la semaine dernière qu’ils s’attendaient à ce que la PS5 soit l’un des plus grands lancements de consoles de l’histoire du Royaume-Uni. Les jeux PS5 étaient disponibles la semaine dernière, bien que la console ne soit pas encore en vente. Par conséquent, pour avoir une idée précise des jeux de lancement physique de la PS5 les plus vendus, il faudrait combiner les ventes de cette semaine avec celles de la semaine dernière.

Voici le Top 10 de GfK pour la PS5.

Position PlayStation 5 Launch Title 1 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 Call of Duty: Black Ops Cold War 3 Assassin’s Creed Valhalla 4 Demon’s Souls 5 Sackboy: A Big Adventure 6 Watch Dogs: Legion 7 Godfall 8 Fortnite: The Last Laugh Bundle 9 Dirt 5 10 Mortal Kombat 11: Ultimate

Malgré un lancement réussi, les ventes physiques de Miles Morales sont loin d’égaler le jeu original Spider-Man. Les ventes des deux premières semaines de ce nouveau jeu sont inférieures de près de 57 % à celles des deux premières semaines de son prédécesseur de 2018. Cependant, il faut tenir compte de l’absence de données numériques. Miles Morales est également un jeu plus petit par rapport à son original, et il n’est pas facturé comme une suite complète. Néanmoins, nous devrions nous attendre à ce qu’il continue à se vendre bien au fur et à mesure que de nouvelles consoles PS5 seront disponibles en boutique, ce qui à l’air mal parti pour 2020. Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft perd sa première place et tombe en quatrième position après une baisse de 70% des ventes. Le jeu a connu un énorme succès la semaine dernière, avec des ventes physiques deux fois supérieures à celles de son prédécesseur (Assassin’s Creed Odyssey), et des ventes numériques en hausse de plus de 200%.

Côté nouveautés, quelques nouveaux jeux sont dans les hit-parades cette semaine. Fortnite: The Last Laugh Bundle est le titre le plus populaire. Ce pack comprend la monnaie du jeu pour Fortnite, ainsi que des costumes et d’autres bonus inspirés des méchants de Batman (dont le Joker). L’offre groupée s’est le mieux vendue sur Xbox (qui combine les machines Xbox One et Xbox Series), représentant 32 % des ventes. La Nintendo Switch a représenté 30 % des ventes, la PS4 29 % et la PS5 9 %. En sixième position se trouve le nouveau jeu Nintendo Switch, Hyrule Warriors : Age of Calamity. Le jeu a été fortement promu en tant que prélude au jeu à succès de Zelda, Breath of the Wild, il n’est donc pas surprenant de constater une augmentation significative des ventes par rapport au précédent titre Hyrule Warriors Switch (les ventes de lancement sont supérieures de près de 324%). Cependant, il n’est pas tout à fait au niveau des jeux Zelda traditionnels. Par rapport au remake de l’année dernière, The Legend of Zelda : Link’s Awakening, les ventes de lancement sont inférieures de 43 %. Le gameplay de Hyrule Warriors est basé sur la série d’action japonaise Dynasty Warriors, qui ne se vend pas en masse au Royaume-Uni. Une fois de plus, les données numériques ne sont pas disponibles chez Nintendo.

Dans l’ensemble, il semble que la semaine ait été bonne pour la Nintendo Switch. Animal Crossing : New Horizons a peut-être chuté de la 5e à la 8e place, mais les ventes sont en hausse de 36 %. Mario Kart 8 : Deluxe tombe de la No.8 à la No.9, mais les ventes sont 39% plus élevées, tandis que la version Switch de Minecraft tombe d’une place à la No.10, mais les ventes sont en hausse de 47%. Même en No.11, Super Mario 3D All-Stars a connu une augmentation de 2% des ventes, malgré une baisse de quatre places. Les jeux Nintendo Switch ont tous été stimulés par une variété de nouvelles offres groupées de consoles. La semaine dernière, les ventes de jeux en boîte Nintendo Switch ont augmenté de 52 % par rapport à la semaine précédente.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 21 novembre :

Last Week This Week Title 2 1 Call of Duty: Black Ops Cold War 4 2 FIFA 21 3 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1 4 Assassin’s Creed Valhalla New Entry 5 Fornite: The Last Laugh Bundle New Entry 6 Hyrule Warriors: Age of Calamity 10 7 Watch Dogs: Legion 5 8 Animal Crossing: New Horizons 8 9 Mario Kart 8: Deluxe 9 10 Minecraft (Switch)

source