Just Dance 2021 (Nintendo Switch) – Le test

Licence de jeux de danse née il y a 11 ans et profitant du motion control de la Wii, le 11ème opus de Just Dance, toujours développé par Ubisoft est disponible depuis le 12 novembre. Entrant dans sa seconde décennie, la série de jeux mettant le feu aux soirées entre amis ne dépaysera pas les habitués.

On prend les mêmes et on recommence

Pour les quelques personnes ne connaissant pas le principe de Just Dance un rappel rapide, joycon à la main (ou téléphone pouvant servir de manette via l’application Just Dance Controller), vous serez face à un groupe de chorégraphes anonymisés et capturés devant un fond vert dans les studios d’Ubisoft. Ces derniers, aux silhouettes blanches et remplis d’accessoires colorés la plupart du temps en thème avec la musique en cours, vont danser devant vous.

Ce sera à vous de reproduire au mieux les mouvements de l’artiste à l’écran, avec l’aide de quelques pictogrammes défilant en bas de l’écran pour anticiper les mouvements à venir (ou alors juste agiter votre main en rythme avec la musique si vous êtes mauvais joueur). Chaque chanson vous attribuera un score en fonction de l’énergie et du rythme que vous mettrez dans vos mouvements, le but étant de décrocher le titre de megastar.

Cette nouvelle édition 2021, maigre en nouveautés, va reprendre la plupart des éléments inclus dans l’édition précédente, à commencer par votre profil personnalisable.

Chaque chanson jouée vous rapportera des pièces, ces dernières serviront à vous acheter des capsules surprises pour déverrouiller de nouveaux avatars et titres pour vous créer un profil unique et vous afficher en ligne. À noter que les possesseurs de Just Dance 2020 recevront à leur premier lancement une icône et un titre bonus pour les remercier de leur fidélité !

Autre fonctionnalité reprise de son prédécesseur, le mode Sweat, un mode de jeu qui va calculer en fonction des chansons sélectionnées et votre score, le niveau de calories consommées par vos mouvements, si l’on peut douter de la précision de cette mesure uniquement basée sur des mouvements de joycon, ce mode permet tout de même de bien mesurer un certain effort physique qui, si on joue le jeu à fond, se trouve bien réel et vous fera réellement suer.

Pour le reste, nous gardons du très classique pour la série, le mode coop et ses chorégraphies asynchrones entre les différents joueurs, les playlists, le multijoueur en ligne vous faisant affronter des centaines de joueurs en live sur la même chanson avec un système de classement, le mode “Kids” incluant cette année 8 chansons pour enfants avec le thème principal de Toy Story en highlight de cette sélection…

Vous l’aurez compris ce ne sera pas l’épisode du renouveau, ce dernier ayant une interface même strictement identique aux années précédentes en tout point.

Une toute nouvelle playlist et de très timides nouveautés

Concernant les nouveautés pour cette année, le jeu de danse se contentera de très peu de choses, comme toujours et pour chaque épisode, 40 nouvelles chansons sont intégrées au titre. Ces dernières, faisant le principal levier d’achat pour les joueurs, nous proposent tout de même de très bons hits sortis dans le courant de l’année.

Les plus gros titres de cette sélection que l’on pourrait mettre en avant sont Blinding Lights de The Weeknd, Señorita de Shawn Mendes, Dance Monkey de Tones and I ou encore Don’t Start Now de Dua Lipa. Une très belle sélection de titres à laquelle s’ajoutent des titres plus vieux, mais tout aussi forts comme un inattendu Without Me d’Eminem ou même Temperature de Sean Paul.

Les chansons apportent toutes des niveaux de difficulté différents souvent attachées au genre musical qui leur sont attribués, ainsi les fans de KPop seront aux anges avec des chansons difficiles quand les plus néophytes pourront bouger sur des titres plus Pop. Les versions extrêmes de certaines chansons seront encore à débloquer en atteignant un score de superstar minimum sur leur version classique.

Pour plus de contenu, il vous sera possible de vous tourner vers l’abonnement à Just Dance Unlimited, le service proposant plus de 600 chansons toutes tirées soit des précédents opus de la licence soit exclusives au service, avec de nouveaux titres ajoutés régulièrement au courant de l’année. Pour l’achat du jeu vous disposerez d’un mois gratuit d’utilisation du service, différentes formules sont disponibles selon vos besoins allant du pass 24h à 2,99€ taillé parfaitement pour vos soirées entre amis, au pass Annuel à 24,99€ vous permettant de garder très largement de quoi bouger jusqu’au prochain opus.

Au menu des nouveautés, peu de choses à signaler pour cette année, après un mode campagne anniversaire en 2020 qui nous avait gracieusement offert 10 chansons parmi les meilleurs hits des 10 premières années, pour cette année, il n’y aura pas de bonus, mais un mode partie rapide, ce dernier permet de ne pas avoir à se prendre la tête et sélectionner des musiques dans les menus pour se lancer immédiatement sur la piste en lecture aléatoire.

À noter également, une amélioration de la stabilité du mode multijoueur World Dance Floor qui sépare les joueurs dans différentes salles pour vous retrouver plus facilement entre amis.