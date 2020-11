KINGDOM HEARTS Melody of Memory (Nintendo Switch) – Le test

Annoncé en fanfare lors d’un Nintendo Direct Partners, Kingdom Hearts : Melody of Memories (KH:MoM) est enfin sortie sur notre Nintendo Switch. Alors, préparez votre plus beau jeu de clés, votre plus beau short, vos chaussures les plus grosses possibles et venez revivre une épopée magique avec nous.

Simple and Clean

Kingdom Hearts : Melody of Memories, comme son nom l’indique si bien, est un jeu musical couplé à une plongée mémorielle au cœur de toute la saga Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts à Kingdom Hearts 3 en passant par Chain of Memories ou Birth By Sleep, le jeu retrace l’histoire entière de la saga.

Vous allez parcourir les mondes rencontrés au fur et à mesure des différents jeux, pour rappel la base de Kingdom Hearts était une fusion un peu folle entre Disney et Square Enix (au départ avec pas mal de Final Fantasy dedans, chose qui a disparu avec le temps malheureusement), mais le concept est allé plus loin et un véritable lore, avec une histoire torturée et complexe se met en place.

Ce jeu est donc quand même fortement réservé au fan de la Saga, si vous ne la connaissez pas nous ne pouvons que vous conseiller de faire les différentes compils existantes sur les consoles concurrentes (même s’il est fortement probable qu’elles arrivent sur notre switch adorée). Beaucoup aiment rigoler sur les noms de ces licences, mais c’est justement à cause de la multitude de jeux, tout est canon dans l’histoire de Kingdom Hearts, que ce soient les jeux mobiles, sur GBA, ou bien sur console de salon. C’est l’une des forces de la saga.

Bref, retournons sur Melody of Memories, vous allez avoir un résumé condensé et rapide de chaque jeu, ce seront les gros traits, mais si vous êtes comme moi des joueurs de la première heure, un rappel ne fait jamais de mal. Le tout est raconté par Kairi et de son point de vue, le jeu va même jusqu’au DLC de Kingdom Hearts 3 et un peu plus même. Il est canon et « obligatoire » dans la continuité.

Passion and Sanctuary

Si l’on compare Melody of Memories à Theathrythm Final Fantasy, c’est que le jeu est développé par la même team, pour le moment, c’est même notre « Theathrythm de la Switch », et force est de constater qu’il n’égale pas son prédécesseur à cause du choix graphique et technique. Bref, nous allons en parler.

Le choix de visuel est contestable dans un premier temps, l’utilisation des assets des remasters PS3/4 se ressent trop, c’est souvent très laid au niveau des décors, et surtout ça nous prouve que la console peut les faire tourner, mais surtout adieu le side scrolling, nous sommes sur un scrolling vertical comme les jeux de type « Rush » sur téléphone. Ce qui rend la lecture peu lisible malheureusement, on a du mal à anticiper l’arrivée des différents ennemis/objets, surtout qu’ils s’amusent parfois avec cette perspective.

Côté gameplay, c’est assez simple à prendre en main, malgré que ce ne soit pas forcément très pratique. Nous avons 3 touches pour attaquer, les deux gâchettes + A. Peu importe quelle touche est appuyé elle attaquera. Le jeu étant coupé en 3 lignes, chaque personnage avance sur sa ligne, mais cela n’impacte pas la touche appuyée. Par exemple, on pourrait se dire « A » pour le milieu « RB » pour la droite et « LB » pour la gauche, mais vous pouvez appuyer sur A pour n’importe quelle ligne. Ce n’est pourtant pas pour rien qu’il y a 3 touches pour attaquer, il arrive que des ennemis soient présents au même niveau en même temps, il faut alors presser plusieurs touches à la fois.

Vous aurez aussi des cristaux qui apparaîtront, il faut alors appuyer sur « Y » pour activer un sort magique, parfois un symbole bleu apparaît il faut alors appuyer sur « B » pour sauter et attaquer ensuite en l’air l’ennemi, le symbole rouge ou il faut juste sauter et finalement il reste les touches vertes en l’air, il faut alors appuyer sur « B » et rester appuyer pour planer et avoir toutes les notes.

On utilise donc la plupart des touches de la switch, ce qui rend le jeu un peu tentaculaire au début. Mais la prise en main, on s’y habitue vite, un peu difficile pour les 4/5 premiers morceaux, mais finalement très rapides à prendre en main. Le gameplay est donc agréable une fois maîtrisé, le seul reproche vraiment et pas des moindres, c’est ce choix de visibilité plus que douteux, il est d’ailleurs assez absurde de voir des ennemis volants, qui ne sont pas à tuer en sautant, plusieurs fois, il nous arrive de mal anticipé.

Nous avons aussi plusieurs types de gameplay disponibles, nous vous avons expliqué le principal mode, mais parfois vous aurez des vidéos de type « Plongée mémorielle » et « Boss » (trop peu de boss) qui se joueront sur une seule ligne, tout se fera à l’appui des touches, mais en plus, nous aurons les directions à prendre en compte : des touches jaunes ou il faut incliner le joystick dans la direction indiquée.

Don’t Think Twice

En termes de contenu, le jeu est très complet, Square Enix a eu comme volonté d’en mettre le plus possible et de ne pas proposer de contenu téléchargeable ! La cartouche déborde alors de contenu, plusieurs modes de jeux, plus de 140 morceaux, des vidéos, bref du contenu !!! S’il vous suffit de 6-8h (selon votre niveau de jeu) pour terminer le mode histoire nommé « Tour de mondes » qui consistera à finir des niveaux avec des objectifs pour débloquer des étoiles et avancer dans l’histoire. Il retracera comme dit précédemment l’intégralité de la saga et bien plus encore. Sachez que Kingdom Hearts 3 n’est pas comme les autres niveaux, ce seront seulement des niveaux vidéo, pas avec des décors, car le jeu n’utilise pas les mêmes assets.

Vous aurez la section « Morceau au choix » qui va vous permettre de refaire les niveaux à votre convenance, avec la possibilité de rajouter des modificateurs en plus en termes de gameplay (Normal, Simplifié ou Virtuose). Le mode virtuose rajoute carrément des notes à direction pendant vos morceaux, ses notes rajoutent une difficulté supplémentaire, mais rajoute encore un souci de lisibilité. Plusieurs morceaux sont disponibles en plusieurs types (Plongée et classique).

Un mode « Duels » est présent, vous allez pouvoir affronter des gens du monde entier, ou bien l’IA du jeu. Contre de vrais joueurs, vous débloquerez 2 cartes à la fin du match, contre 1 en cas de défaite. Contre l’IA, vous en aurez 1 en cas de victoire. Il s’agit d’un mode classique qui lancera des malus à l’ennemi si vous réussissez plusieurs notes d’affilés, en excellent, etc.

Vous aurez aussi accès à la galerie, chose assez classique, ou vous pouvez retrouver vos records, un lecteur audio (qui ne fonctionne pas en veille, logique, mais dommage), voir les vidéos résumés débloqués en mode histoire, voir les plongées mémorielles sans les phases de gameplay et surtout votre Collection ! Vous allez au fur et à mesure de votre avancement débloquer des cartes, il y en a +850 cartes disponibles, et en deux modes, or et platine. Les plus collectionneur d’entre vous pourrons perdre de nombreuses heures à tout récupérer !

Pour finir, vous aurez aussi accès à un mode Coop ! Mode clairement facultatif et peu intéressant ou chacun n’occupe qu’une ligne. C’est plutôt facile, on ne peut pas perdre, c’est très dommage. De plus, très peu de morceaux sont disponibles. Pour résumer : sympa quelques minutes, mais ne prenez pas ce jeu pour ce mode.

Chikai

Avant de passer à la conclusion un point s’impose, est-ce que le jeu est une réussite ou pas ? Et bien … le résultat est très mitigé de notre côté. Niveau jeu de rythme il est pas mal, mais loin d’être à la hauteur de Theathrythm à cause de son manque de lisibilité et de sa prise de position 3D vertical.

La prise en main est compliquée, mais on la surmonte assez facilement. Concernant la musique, c’est là où le bât blesse. Les musiques de KH sont de qualité, mais le jeu a voulu les tronquer, beaucoup trop même. Par exemple sur Simple and Clean en mode classique, le jeu coupe carrément la chanson pendant un mot … c’est quand même très dommage. Il s’agit d’un gros reproche global, tous les morceaux sont très court.

La difficulté est aléatoire, mais surtout pas « tellement » difficile, il ne faudra pas des centaines d’heures pour venir à bout du mode expert. Alors certes, l’ajout du mode virtuose pimente encore plus la chose, mais il est dommage que la courbe de progression soit aussi rapide (c’est à tel point que pour le mode histoire, vous basculerez naturellement vers le mode expert en avançant).

La chose qui peut être aussi un peu handicapante, surtout en mode expert, c’est le « tempo » choisi. Dans ce genre de jeux, on a finalement vite l’habitude de se référer plus à la musique qu’au visuel, surtout dans les phases où il y a énormément de mondes. Mais ici, on ne suit pas toujours l’instrument principal et donc on est souvent hors tempo, ou même totalement perdu, c’est assez flagrant et dérangeant sur certains morceaux. On finit donc par les enchaîner X fois pour les connaître par cœur.

Cependant, ça reste un hommage et une lettre d’amour envers la saga, que ce soit par ses vidéos, son rappel de l’histoire complète ou bien sa collection de cartes qui représentent toutes les Keyblades, les monstres, les niveaux, bref tout ce qui existe dans Kingdom Hearts. Il est, de plus, un sublime point final à la « Saga du Chercheur des Ténèbres » et ouvre la voie vers la deuxième phase.