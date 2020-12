Interview avec Npckc – A Hero and a Garden (Nintendo Switch)

Il y a quelques jours, nous vous proposions le test du petit Visual Novel mignon et sympathique développé par Npckc et disponible en Français sur Nintendo Switch ! Vous pouvez retrouver notre test sur cet article. Nous avons pu entrer en contact avec le développeur afin de l’interroger sur son jeu mais également sur sa façon de développer un Visual Novel. Pour les curieux voici l’interview ci-dessous.

Bonjour Npckc-san, merci de nous accorder ton temps pour notre communauté et pour notre équipe de Nintendo Town.

Npckc: Vous pouvez juste me nommer “kc”!

Hello Npckc-san, thanks for according us your time for our community and our Team at Nintendo Town.

– Just “kc” is fine !

Pour commencer, que diriez-vous de vous présenter ?

Kc : Salut, je suis Kc. J’aime créer des jeux concentrés autour de petits récits. Je développe plutôt des Visual Novels !

To begin with, how about presenting yourself to everyone ?

Hi, i’m kc. I like to make small story-focussed games. Mostly I make visual novels!

Je pense que comme notre équipe, notre communauté vous connaîtra grâce à « A Hero and a Garden ». Cependant, beaucoup ne vous connaissent pas vous ainsi que votre jeu. Pouvez-vous nous le présenter ?

Kc : A Hero and a Garden est un jeu avec un chevalier allant sauver sa princesse mais cela ne se déroule pas totalement comme il l’avait prévu… Il finit par être victime d’une malédiction d’une sorcière, forcé à s’occuper de son jardin.

I guess our community might begin like us, to know about you thanks to « A Hero and a Garden ». However lots of people still are unaware of you and the game. Could you introduce the game ?

– A hero and a garden is a game about a knight who goes to save his princess, but it doesn’t turn out the way he wants to… he ends up getting cursed by a witch and forced to work in her garden.

Quand on regarde simplement le jeu tout en lisant un résumé, on pense qu’il s’agit juste d’un jeu mignon. Cependant, nous avons été surpris de constater une histoire plus profonde qu’on aurait pu l’imaginer sous ce visuel mignon. Est-ce un développement qui était prévu dès le départ ?

Kc : Oui ! J’adore créer des jeux avec des personnages qui sont bien plus que ce que les joueurs peuvent s’attendre. (Je pense que la plupart des gens sont ainsi, nous avons tous plus de facettes que l’on imagine !). Je m’amuse beaucoup avec les attentes de chacun et à les renverser.

When we first look on the game and just pick a summary, it only feels like a simple and cute game. However, I was surprised about how the story and characters remain cute but have more background than we could imaginate. Is it something you intended from the start ?

– Yes ! I love to make games about characters who are more than you expect. (I find this is the case for most people – they are more faceted than you think!) I enjoy taking people’s expectations and turning them around.

En parlant de « A Hero and a Garden », avez-vous une histoire et un personnage qui vous tient à cœur ?

Kc : C’est une question difficile car de manière général, j’aime chacun de mes personnages…. Mais pour « A Hero and a Garden », je pense que mon personnage préféré est le monstre qui apporte les notes au chevalier. Au départ, vous ne connaissez rien de celui-ci et les monstres sont généralement effrayants… Mais en progressant dans le jeu, vous apprenez à connaître le monstre et le chevalier également.

Speaking of A Hero and a Garden, do you have a favorite character and story?

– This is very hard to say because generally speaking, I love all my characters… but I think for a hero and a garden, my favorite character is the monster who delivers notes to the knight. At first, you don’t know anything about the monster, and monsters are generally scary… but as you play the game, you get to find out more about the monster and the knight gets to too.

En regardant les jeux que vous avez développé, je vois de nombreux Visual Novel, incluant « A Hero and a Garden ». Comment se développe un Visual Novel ? Par quelles étapes passe-t-on ?

– Kc : Pour moi, je commence toujours avec un concept très basique (Pour « A Hero and a Garden », je voulais faire un récit avec une princesse qui ne voulait pas être sauvée et j’ai développé à partir de cela). Puis je réfléchis aux éléments de gameplay que je veux inclure (Pour celui-ci, le fait de cliquer sur des éléments). Enfin, je décide du style artistique. C’est après cela que je commence à véritablement écrire, puisque je crois que la patte artistique d’un Visual Novel a une grande influence sur l’impact et les émotions que le récit va transmettre.

As I look for the games you’ve worked on, I see lots of Visual Novel genre, including « A Hero and a Garden ». As far as you can tell us, how is it to develop a Visual Novel ? How’s the process ?

– For me, usually i come up with a very basic concept (for « A hero and a Garden », I wanted to make a story about a princess who doesn’t want to be saved, and i expanded from there), think about what gameplay elements I want to include (for this one, clicker elements), and then I decide on an art-style. Only after that do I start with writing, since I think the art for a visual novel has a big influence on how the story feels too.

Nous pouvons également noter que vous êtes traducteur ! L’histoire est un point important d’un Visual Novel. Chaque pays a sa culture et ses propres expressions linguistiques. Est-ce difficile de traduire le texte original ainsi que certaines nuances de vos récits en de nombreuses langues ?

Kc : Pour mes jeux, je ne propose que le japonais et l’anglais. Les autres traductions sont effectués par des collaborateurs volontaires ! Lorsque je traduis, je pense que le plus important est de faire en sorte que les intentions du message original puissent être ressenties par la traduction. Aussi, je pense que beaucoup oublie le fait que la simple traduction ne suffit pas, il faut également être bon en écriture lorsque l’on traduit une oeuvre avec une histoire.

We can also notice you develop and you are a translator ! The story is an important point for Visual Novel. Each country has its cultures and also its own language expressions. Is it hard to turn your original message and nuances into so many languages ?

– For my own games, I only make the japanese & english versions – the other translations are from kind volunteers ! When I do translation work though I think what’s most important is making sure the intent of the original gets through in the translated work as well. Also, something I think people often forget is that translating isn’t enough – you also have to be good at writing when translating something with a story.

D’ailleurs, vous développez seul. Comment ressentez-vous le fait d’endosser différentes casquettes sur le développement d’un jeu ? Pensez-vous pouvoir travailler pour dans une plus grosse structure ?

Kc : Bien que travailler seul limite la portée de mes jeux, un des bons points à travailler seul est le fait de pouvoir placer un point final pour tout. Si le jeu est mauvais, c’est ma faute à moi seul. Puis je peux véritablement faire ce que je veux avec mes jeux.

You seem to be working alone. How is it to have numbers of roles in game development ? Do you think about working with a bigger structure ?

– While being just one person limits the scope of my games, one nice thing about working alone is I get the final say in everything. If the game is bad, it is my fault and my fault alone, but also I get to do whatever I want with my games.

Sans aller dans les détails, on peut constater sur votre site que la plupart de vos jeux sont gratuits et vous laissez la liberté aux joueurs de vous soutenir comme ils le souhaitent. Jusqu’à aujourd’hui, est-ce que c’est une façon de faire qui vous est bénéfique ou est-ce difficile ?

Kc : Je ne pense pas que mes jeux n’ont aucune valeur, la raison pour laquelle je sors mes jeux gratuitement sur PC c’est que je crois que beaucoup de personne ne verront pas d’intérêt à payer pour eux. C’est aussi la raison pour laquelle il y a une option pour les payer (En les payant vous recevrez quelques bonus comme un artbook digital). Le développement de jeu n’est pas ma principale source de revenus mais j’apprécie le soutien fourni par tout le monde et cela m’aide à continuer le développement de jeu.

Without going into details, we see on your site that you put all your game for free and let players support you as they wishes by different means. As for nowadays, do you gain enough benefit or is it difficult ?

– The reason I release my games for free on pc is not because I think they don’t have value, but because I know that a lot of people might not have the means to pay for them. That’s also why there’s an option to pay for them (and doing so will get you something extra, like a little digital artbook). Game dev is not my main income but i appreciate everyone who supports me because it helps me continue to make games.

A côté de cela, quelques éditeurs semblent porter vos jeux sur console et y fixer un prix. Est-ce quelque chose que vous souhaitiez et est-ce que cela vous est bénéfique ?

Kc: Oui, j’ai travaillé avec Ratalaika sur le portage ! Ils ont ainsi mon accord sur tout ce qui concerne le jeu. Sur console, comme il y a un coût afin de porter le jeu et le sortir sur ces plate-forme, je n’avais aucune possibilité de proposer le jeu gratuitement mais je souhaite que le plus de monde puisse profiter de mes jeux sur différentes plate-formes. En ce sens, Ratalaika a été d’une grande aide.

Aside from this, some editor seems to be porting your games on console and put a price on it. Is it something that you wishes for and helps you ?

– Yes, I worked with Ratalaika on the port ! So they have my full permission and everything. For consoles, since there is cost to porting/releasing for these platforms, there is no way for me to release games for free, but I also want people to be able to play my games on different platforms if they want to, so Ratalaika have been a great help that way.

Nous avons uniquement eu « A Hero and a Garden » sur Switch mais si vous en avez la chance, souhaiteriez-vous voir d’autres portages sur consoles ?

Kc : Je n’ai aucun projet en ce sens à ce jour mais je ne refuserai pas si l’on m’en donne l’occasion.

We only get « A Hero and a Garden » on Switch but if there were possibilities, would you like to see other ports on consoles?

– I don’t have any plans currently but would like to do so given the chance.

En regardant tous les jeux que vous avez développé, y en a-t-il un que vous appréciez plus que les autres ?

Kc : Magical Witch Bell est le premier “gros” (mais toujours petit !) jeu que j’ai upload sur Itch. Avant lui, je n’ai fait que de très petit jeu sur navigateur. J’ai beaucoup d’affection pour ce jeu et c’est lui qui m’a motivé à faire plus de Visual Novel.

Thinking about all the games you’ve worked on, is there one you appreciate more than others ?

– Magical Witch bell is the first “bigger” (but still small !) game that I uploaded to Itch – before it I had only done very tiny browser games. I have a lot of love for that game because it was what got me making more visual novels.

Avez-vous un conseil à donner à ceux qui ne vous connaissent pas et qui souhaiteraient essayer un de vos jeux ?

Kc : Si vous désirez faire un jeu relaxant avec un récit bon enfant, tentez l’expérience avec « A Hero and a Garden » !

Can you give an advice for people who don’t know about you and who might be willing to try one of your games ?

– If you’d like a relaxing game with a kind story, please give « A Hero and a Garden » a try !

Un dernier mot pour tout le monde ?

Kc : Merci à tous de m’avoir lu

One last word for everyone?

– Thank you for reading this far !

On remercie Kc pour sa disponibilité et ses réponses.

Vous pouvez également soutenir Kc sur ses réseaux

https://npckc.site/

https://npckc.itch.io/